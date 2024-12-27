Наземний дрон "Равлик" поповнив парк Сил оборони України: чим він допоможе військовим

Роботизований комплекс "Равлик" легко долає бездоріжжя, трясовину, піщані насипи, неширокі канави і невисокі вертикальні перешкоди.

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Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у військах роботизовану наземну платформу "Равлик", здатну працювати в складних погодних умовах. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Повідомляється, що "Равлик" важить трохи більше ніж 500 кілограмів і здатний перевозити кілька сотень кілограмів вантажу або тягнути майже двотонний причіп. Завдяки компактним розмірам дрон легко перевозити на автомобільному причепі.

"Равлик" має герметичну, захищену від пилу та вологи конструкцію, що робить апарат придатним для роботи в складних погодних умовах. Електричний двигун і м'які всюдихідні шини дають змогу безпілотнику рухатися тихо.

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"Завдяки конструктивним особливостям і впровадженню сучасних інженерних рішень "Равлик" без проблем долає бездоріжжя, трясовину, піщані насипи, вузькі канави та невисокі вертикальні перешкоди", — зазначив заступник міністра оборони Дмитро Клименков.

У Міноборони наголосили, що "Равлик" є повністю українською розробкою. Безпілотник позиціонується як універсальна платформа для виконання широкого спектра завдань.

Нагадаємо, Міністерство оборони України також допустило до постачання в підрозділи Сил оборони безпілотний авіаційний комплекс "Щедрик" вітчизняного виробництва.

Також повідомлялося, що Сили оборони України отримали нову ракету-дрон під назвою "Пекло", випробувану в бойових умовах.