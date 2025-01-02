Не боится средств РЭБ: воины ГУР получили новейший дрон-невидимку Hazard (видео)

Беспилотники Hazard могут нести боевые части различной мощности и преодолевать значительное расстояние, оставаясь незаметными для врага.

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Воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) получили от американской благотворительной организации Help Heroes of Ukraine новейший беспилотный авиационный комплекс Hazard. Об этом сообщила пресс-служба разведывательного ведомства.

Бойцы ГУР получили авиационный комплекс Hazard

Комплекс Hazard разработан компанией War Hawk. Он включает десять скоростных дронов-камикадзе, пусковое оборудование и пульт управления.

ГУР получило дрон-невидимку Hazard Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Сообщается, что конструкция из композитных материалов позволяет БПЛА оставаться невидимым для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Бесшумная работа беспилотника в воздухе также обеспечивает скрытность.

ГУР получило дрон-невидимку Hazard Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

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Технические характеристики БПЛА не раскрываются, однако указано, что дроны Hazard могут преодолевать значительное расстояние. Беспилотники также можно оснастить боевыми частями различной мощности для уничтожения наземных объектов врага.

Напомним, Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках роботизированную наземную платформу "Равлик", способную работать в сложных погодных условиях. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Ранее оборонное ведомство также допустило к поставке в подразделениях Сил обороны беспилотный авиационный комплекс "Щедрик" отечественного производства.