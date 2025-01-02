Не боится средств РЭБ: воины ГУР получили новейший дрон-невидимку Hazard (видео)
Беспилотники Hazard могут нести боевые части различной мощности и преодолевать значительное расстояние, оставаясь незаметными для врага.
Воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) получили от американской благотворительной организации Help Heroes of Ukraine новейший беспилотный авиационный комплекс Hazard. Об этом сообщила пресс-служба разведывательного ведомства.
Комплекс Hazard разработан компанией War Hawk. Он включает десять скоростных дронов-камикадзе, пусковое оборудование и пульт управления.
Сообщается, что конструкция из композитных материалов позволяет БПЛА оставаться невидимым для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Бесшумная работа беспилотника в воздухе также обеспечивает скрытность.
Технические характеристики БПЛА не раскрываются, однако указано, что дроны Hazard могут преодолевать значительное расстояние. Беспилотники также можно оснастить боевыми частями различной мощности для уничтожения наземных объектов врага.
Напомним, Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках роботизированную наземную платформу "Равлик", способную работать в сложных погодных условиях. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
Ранее оборонное ведомство также допустило к поставке в подразделениях Сил обороны беспилотный авиационный комплекс "Щедрик" отечественного производства.