"Плановые мероприятия": в Харьковской области готовят круговую оборону Балаклеи и Изюма, — Синегубов (видео)

По словам главы Харьковской ОГА, сейчас принимаются плановые меры, чтобы учесть линию фронта, возможные изменения направления движения оккупантов и их приоритетов на фронте.

Related video

В Харьковской области продолжается строительство фортификационных сооружений и укрепление круговой обороны городов Изюм и Балаклея. Эти работы выполняются в соответствии с планом под контролем военных. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире национального телемарафона в среду, 1 января.

Он отметил, что мероприятия по укреплению обороны проводятся для учета возможного изменения линии фронта и приоритетов врага на отдельных направлениях. Синегубов подчеркнул, что возведение фортификационных сооружений, в частности в Изюме и Балаклее, является частью плановых мероприятий, предусмотренных для укрепления обороноспособности региона.

"Ну, опять же, это, скажем так, плановые мероприятия, которые принимаются сейчас для того, чтобы учитывать действительно линию фронта, возможно, ее изменение в направлении движения врага и, в принципе, его приоритеты на линии фронта. Поэтому, конечно, на очереди это — построение фортификационных сооружений, это — круговая оборона города Балаклея и города Изюма. Не могу коммуницировать, на каком этапе, скажем так: администрация выполняет возложенные на нее задачи. Однако там, конечно, что и часть работ выполняют сами военные. Я скажу лишь так, что там работы идут по плану и они полностью контролируются нашими военными", — рассказал Синегубов.

Ситуация на фронте

Согласно оперативным данным Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, с начала суток на фронте произошло 125 боевых столкновений. Российские оккупанты 7 раз атаковали укрепления украинских военных на Купянском направлении в районах Колесниковки, Загрызово, Лозовой и Новой Кругляковки.

Ситуация на фронте по состоянию на 1 января Фото: deepstatemap.live

Напомним, 31 декабря аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись в Донецкой области. Оккупанты имели успехи в районе в районе сел Славянка и Петропавловка на Кураховском направлении и в районе сел Соленое и Волково на Покровском.