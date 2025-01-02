Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Планові заходи": на Харківщині готують кругову оборону Балаклії та Ізюму, — Синєгубов (відео)

ситуація на фронті, оборона Ізюма та Балаклії
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine | Ілюстративне фото | На Харківщині готують кругову оборону Ізюма та Балаклії

За словами очільника Харківської ОВА, наразі вживаються планові заходи, щоб врахувати лінію фронту, можливі зміни напрямку руху окупантів та їх пріоритетів на фронті.

Related video

У Харківській області триває будівництво фортифікаційних споруд та укріплення кругової оборони міст Ізюм і Балаклія. Ці роботи виконуються відповідно до плану під контролем військових. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону у середу, 1 січня.

Він зазначив, що заходи з укріплення оборони проводяться для врахування можливої зміни лінії фронту та пріоритетів ворога на окремих напрямках. Синєгубов підкреслив, що зведення фортифікаційних споруд, зокрема в Ізюмі та Балаклії, є частиною планових заходів, передбачених для зміцнення обороноздатності регіону.

"Ну, знову ж таки, це, скажімо так, планові заходи, які вживаються наразі для того, щоб враховувати дійсно лінію фронту, можливо, її зміну в напрямку руху ворога і, в принципі, його пріоритети на лінії фронту. Тому, звичайно, на черзі це — побудова фортифікаційних споруд, це – кругова оборона міста Балаклія і міста Ізюма. Не можу комунікувати, на якому етапі, скажімо так: адміністрація виконує покладені на неї завдання. Однак там, звичайно, що і частину робіт виконують самі військові. Я скажу лише так, що там роботи йдуть за планом і вони повністю контролюються нашими військовими", — розказав Синєгубов.

Ситуація на фронті

Згідно з оперативними даними Генштабу ЗСУ станом на 22:00, з початку доби на фронті відбулося 125 бойових зіткнень. Російські окупанти 7 разів атакували укріплення українських військових на Куп’янському напрямку в районах Колісниківки, Загризового, Лозової та Нової Кругляківки.

Ситуація на фронті станом на 1 січня Fullscreen
Ситуація на фронті станом на 1 січня
Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, 31 грудня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ просунулися у Донецькій області. Окупанти мали успіхи в районі в районі сіл Слов'янка і Петропавлівка на Курахівському напрямку і в районі сіл Солоне та Вовкове на Покровському.