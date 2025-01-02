"Планові заходи": на Харківщині готують кругову оборону Балаклії та Ізюму, — Синєгубов (відео)

За словами очільника Харківської ОВА, наразі вживаються планові заходи, щоб врахувати лінію фронту, можливі зміни напрямку руху окупантів та їх пріоритетів на фронті.

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У Харківській області триває будівництво фортифікаційних споруд та укріплення кругової оборони міст Ізюм і Балаклія. Ці роботи виконуються відповідно до плану під контролем військових. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону у середу, 1 січня.

Він зазначив, що заходи з укріплення оборони проводяться для врахування можливої зміни лінії фронту та пріоритетів ворога на окремих напрямках. Синєгубов підкреслив, що зведення фортифікаційних споруд, зокрема в Ізюмі та Балаклії, є частиною планових заходів, передбачених для зміцнення обороноздатності регіону.

"Ну, знову ж таки, це, скажімо так, планові заходи, які вживаються наразі для того, щоб враховувати дійсно лінію фронту, можливо, її зміну в напрямку руху ворога і, в принципі, його пріоритети на лінії фронту. Тому, звичайно, на черзі це — побудова фортифікаційних споруд, це – кругова оборона міста Балаклія і міста Ізюма. Не можу комунікувати, на якому етапі, скажімо так: адміністрація виконує покладені на неї завдання. Однак там, звичайно, що і частину робіт виконують самі військові. Я скажу лише так, що там роботи йдуть за планом і вони повністю контролюються нашими військовими", — розказав Синєгубов.

Ситуація на фронті

Згідно з оперативними даними Генштабу ЗСУ станом на 22:00, з початку доби на фронті відбулося 125 бойових зіткнень. Російські окупанти 7 разів атакували укріплення українських військових на Куп’янському напрямку в районах Колісниківки, Загризового, Лозової та Нової Кругляківки.

Ситуація на фронті станом на 1 січня Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, 31 грудня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ просунулися у Донецькій області. Окупанти мали успіхи в районі в районі сіл Слов'янка і Петропавлівка на Курахівському напрямку і в районі сіл Солоне та Вовкове на Покровському.