ЗС РФ могли застосувати на півдні України нову САУ KOKSAN з Північної Кореї (відео)

Самохідну артилерійську установку M1989 KOKSAN з 170-мм гарматою завезли в Росію ще в жовтні 2024 року. Судячи з відеокадрів, її розмістили на південній ділянці фронту.

Related video

Військові РФ могли почати використовувати в Україні самохідну артилерійську установку M1989 KOKSAN зі 170-мм гарматою від Північної Кореї. Про це свідчать відеоролики з російських Telegram-каналів.

"Перші кадри підтвердження північнокорейської 170-мм САУ "Коксан" на фронті від російського військовослужбовця. Нефритовий стрижень миска рис у комплекті. Шкода не на базі гольфкара. Конгресмени спантеличено чухають потилиці і відправляють нову партію касок", — коментують відео пропагандисти.

Дальність стрільби у цих установок становить від 40 до 60 кілометрів. Перші дані про отримання Росією 170-мм САУ Koksan від КНДР з'явилися в жовтні 2024 року, а в листопаді зроблено перше фото їхнього переміщення територією РФ.

Однак, судячи з кадрів, неможливо підтвердити, чи справді вони зняті в зоні бойових дій. Відсутність снігового покриву може свідчити про розміщення нової установки в південних районах окупованої України, вказують аналітики Defence Express.

Заявлену дальність стрільби до 60 кілометрів забезпечують лише активно-реактивні снаряди, кількість яких обмежена. Звичайний осколково-фугасний снаряд САУ долетить максимум на 40 кілометрів. Скорострільність системи оцінена в 1-2 постріли за п'ять хвилин.

Будь-яка артилерійська система калібру 155 мм з довжиною ствола 52 калібри перестрілює "Коксан" за дальністю пострілу і скорострільністю. Німецька PzH 2000 снарядом з поліпшеною балістикою веде вогонь на дальність 40-47 кілометрів, а з використанням активно-реактивного снаряда — на рекордні 67 кілометрів, пишуть аналітики.

Скорострільність PzH 2000 — до 10-12 пострілів за хвилину. Крім цього, ЗСУ активно використовують для контрбатарейної боротьби американські HIMARS.

Застосування специфічних артилерійських систем з унікальним калібром типу "Коксан" означає залежність від поставок боєприпасів з КНДР.

Нагадаємо, бригада "Азов" раніше отримала новітні чеські САУ DITA калібру 155 мм. Установка веде вогонь у режимі MRSI і випускає кілька снарядів за різними траєкторіями.

Окупанти застосовують в Україні САУ 2С43 "Мальва" калібру 152-мм. Розроблений для неї далекобійний снаряд стріляє на відстань до 50 кілометрів.