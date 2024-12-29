Россия разместила в Украине новые гаубицы 2С43 "Мальва" с защитой от дронов (фото)

Разработка 2С43 "Мальва" началась в конце 2010-х в рамках программы, направленной на создание колесной артиллерийской платформы, в которой приоритет отдается мобильности и оперативной эффективности.

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После недавнего видео, опубликованного Министерством обороны РФ, оккупационная группировка развернула на передовой в Украине САУ 2С43 "Мальва" калибра 152-мм. Об этом пишет портал Army Recognition.

Впервые колесную самоходную гаубицу, разработанную в РФ, заметили 2 июня 2024 года, когда аэрофотоснимки показали "Мальву" на огневой позиции в Харьковской области. Это было первым оперативным применением модернизированной 2С43 "Мальва".

Отмечается, что система обладает рядом передовых возможностей, включая РЭБ, защиту от дронов и недавно разработанный дальнобойный снаряд, способный стрелять на расстояние до 50 км.

Разработка 2С43 "Мальва" началась в конце 2010-х в рамках программы, направленной на создание колесной артиллерийской платформы, в которой приоритет отдается мобильности и оперативной эффективности. Система построена на колесном шасси БАЗ-6610-02 "Вощина", производства Брянского автомобильного завода, что обеспечивает повышенную мобильность и снижение эксплуатационных расходов по сравнению с традиционными гусеничными артиллерийскими системами. Такая колесная конфигурация повышает скорость "Мальвы". Тестирование "Мальвы" завершили 17 мая 2023 года, что подтвердило соответствие тактико-техническим стандартам.

Первая партия "Мальвы" была доставлена ​​ВС РФ 26 октября 2023 года, вторую, как сообщается, доставили ​​в июне 2024-го.

САУ 2С43 Мальва

В новейшей версии "Мальвы" улучшена дальность стрельбы и эксплуатационная эффективность. Эта модернизированная версия заменяет старую пушку 2А64 на модифицированное артиллерийское орудие, вероятно, полученное из системы 2А36 "Гиацинт-Б".

Среди ключевых характеристик:

дальности стрельбы — 50 километров с использованием недавно разработанных дальнобойных снарядов;

поддерживает высокоточные управляемые боеприпасы "Краснополь-М";

Эти усовершенствования сопоставимы с некоторыми из самых передовых западных систем, такими как французский CAESAR и немецкий PzH 2000.

2С43 "Мальва" включает в себя передовые защитные функции для повышения выживаемости. Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) интегрированы для противодействия беспилотникам и угрозам электронному наблюдению.

"Мальва" лучше оснащена для решения задач современной войны. Ее 50-километровая дальность стрельбы значительно превосходит 30 километров 2С19 и 15–18 километров 2С1 и 2С3. В то время как 2С7 "Пион" с ее 203-мм пушкой достигает дальности стрельбы до 55 километров.

Мобильность "Мальвы" является еще одним ключевым преимуществом. Ее колесная платформа 8x8 обеспечивает более быстрое развертывание и перемещение по сравнению с гусеничными платформами.

Напомним, что Украина в 2025 году получит мощные средства борьбы с "шахедами".

Также сообщалось, что 29 декабря в Московской области произошел взрыв. Украинская разведка сообщила подробности.