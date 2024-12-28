В Московской области произошел взрыв: украинская разведка сообщила подробности

В железнодорожном депо российского Воскресенска произошел взрыв. ГУР МО рассказало об убытках, которые нанесены логистике оккупационной армии.

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В час ночи, в пятницу, 27 декабря на железнодорожной станции населенного пункта Воскресенск Московской области России произошел взрыв. Об этом информируют в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Взрыв, как информируют в ведомстве, уничтожил вагоны грузового поезда, которые использовались для обеспечения логистики российской оккупационной армии.

Масштаб нанесенного агрессору ущерба пока устанавливается.

Как отмечают в ГУР МОУ, российская пропаганда пытается скрыть событие от своих граждан.

Напомним, в январе в Нижнем Тагиле Свердловской области РФ произошел взрыв возле железнодорожных путей нефтебазы "Газпром нефти", которую построили в 2021 году. Причиной чрезвычайного происшествия на железнодорожной станции Сан-Донато стало взрывное устройство.

Ранее произошел взрыв неизвестного происхождения в 15-километровом тоннеле на железной дороге на Дальнем Востоке.

В мае в районе станции Котлубань в Волгоградской области Российской Федерации сошел с рельсов грузовой поезд, который перевозил топливо. Причиной аварии стала атака беспилотника. Всего с рельсов сошли 9 вагонов поезда, два вагона загорелись и одна цистерна взорвалась. Кроме того, часть нефтепродуктов разлилась на землю и вызвала пожар.