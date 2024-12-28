У Московській області стався вибух: українська розвідка повідомила подробиці

На залізничному депо російського Воскресенська стався вибух. ГУР МО розповіло про збитки, які нанесені логістиці окупаційної армії.

Related video

О першій годині ночі, у п'ятницю, 27 грудня на залізничній станції населеного пункту Воскресенськ Московської області Росії стався вибух. Про це інформують у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Вибух, як інформують у відомстві, знищив вагони вантажного поїзда, які використовувалися для забезпечення логістики російської окупаційної армії.

Масштаб завданих агресору збитків наразі встановлюється.

Як зазначають у ГУР МОУ, російська пропаганда намагається приховати подію від своїх громадян.

Нагадаємо, у січні у Нижньому Тагілі Свердловській області РФ стався вибух біля залізничних шляхів нафтобази "Газпром Нафти", яку збудували у 2021 році. Причиною надзвичайної події на залізничній станції Сан-Донато став вибуховий пристрій.

Раніше стався вибух невідомого походження у 15-кілометровому тунелі на залізниці на Далекому Сході.

У травні в районі станції Котлубань у Волгоградській області Російської Федерації зійшов з рейок вантажний потяг, який перевозив паливо. Причиною аварії стала атака безпілотника. Загалом із рейок зійшли 9 вагонів поїзда, два вагони загорілися й одна цистерна вибухнула. Крім того, частина нафтопродуктів розлилася на землю і спричинила пожежу.