БПЛА атакував поїзд в РФ: пролунав потужний вибух, вагони зійшли з рейок, — ЗМІ (відео)

Девʼять вагонів зійшли з рейок поблизу станції Котлубань. У РЖД заявили, що аварія сталася "внаслідок втручання сторонніх осіб".

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У вівторок, 14 травня, у Волгоградській області Російської Федерації зійшов з рейок вантажний потяг, який перевозив паливо. Причиною аварії стала атака безпілотника. Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

Зазначається, що подія сталася приблизно о першій годині ночі за місцевим часом в районі станції Котлубань. Загалом із рейок зійшли 9 вагонів поїзда.

В результаті атаки дрона загорілися два вагони з паливом. Одна цистерна вибухнула, а частина нафтопродуктів розлилася на землю і спричинила пожежу.

За попередніми даними, постраждалих немає. На місці працюють оперативні служби. Пожежу локалізували, але повністю її загасити поки що не вдалося.

Залізнична станція Котлубань, яка розташована у селищі Самофаловка Волгоградської області, веде до арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ, що розташоване поруч із цим населеним пунктом.

Фото: скриншот

Губернатор області інцидент поки не коментував, а в пресслужбі РЖД стверджують, що вагони зійшли "внаслідок втручання сторонніх осіб". Рух поїздів призупинили, але пізніше відкрили у реверсивному режимі.

Натомість у пресслужбі регіонального МНС заявили, що о 01:55 на пульт диспетчера пожежно-рятувальної служби надійшло повідомлення про пожежу на станції Котлубань у селищі Самофаловка у Городищенському районі.

Нагадаємо, 13 травня дрони СБУ атакували нафтобазу у Бєлгородській і електропідстанцію у Липецькій областях Росії.

11 травня партизанський рух "Атеш" повідомив, що в російських окупантів в Криму є проблеми з технікою і паливом.