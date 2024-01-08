Диверсия за 1600 км: в Нижнем Тагиле взорвали железную дорогу возле нефтебазы "Газпрома", — росСМИ

В результате детонации взрывчатки могли получить повреждения девять больших цистерн с топливом, установленных возле железнодорожных путей в Нижнем Тагиле.

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8 января произошел взрыв возле железнодорожных путей в Свердловской области РФ в Нижнем Тагиле. По предварительным данным, могли получить повреждения железнодорожные пути и нефтебаза "Газпром нефти", которую построили в 2021 году. О чрезвычайном происшествии сообщили в российском медиа Shot.

Журналисты ссылаются на информацию, полученную от свидетелей событий — имена не указаны. Согласно заявлениям свидетелей, взорвалось на железнодорожных путях. Причина взрыва — якобы детонация взрывного устройства, установленного диверсантами.

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Ориентировочное место взрыва — железнодорожная станция Сан-Донато на северной окраине Нижнего Тагила. Также предварительно утверждают, что пострадавших нет.

Место взріва в Нижнем Тагиле - станция Сан-Донато Фото: Google Maps

В местном паблике Tagilcity указано, что действительно мог произойти взрыв в районе нефтебазы в микрорайоне "Рудник". Точные координаты взрыва не сообщают.

Сообщение о взрыве в Нижнем Тагиле Фото: Скриншот

На Google maps можно отыскать нефтебазу, размещенную возле Сан-Донато в микрорайоне "Рудник" в Нижнем Тагиле. Нефтебаза — в нескольких сотнях метров к югу от станции, рядом — железнодорожные пути. Ориентировочная площадь нефтебазы — почти 1 га. На спутниковых фотографиях можно насчитать девять больших и шесть меньших цистерн для топлива.

Площадь нефтебазы РФ в Нижнем Тагиле Фото: Google Maps

Также в сети можно узнать, что же это за нефтебаза. В 2021 росСМИ сообщили, что здесь открыли новый терминал ОАО "Газпром Нефть" — дочерней фирмы от российского полугосударственного "Газпрома". В сообщениях указывается, что мощность терминала — 30-50 автоцистерн в сутки. Ориентировочная пропускная способность — от 310 тонн в год. Расстояние до Украины — около 1600 км.

Нефтебаза РФ в Нижнем Тагиле Фото: Google Maps Нефтебаза Газрома в Нижнем Тагиле Фото: Google Maps

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашов не сообщал о взрывах в регионе. Также нет комментариев в проправительственном информационном агентстве "РИА Новости".

Взрывы в РФ — детали

Отметим, 5 января в Белгороде, расположенном в нескольких километрах от украинско-российской границы, прогремел ряд взрывов. Губернатор Белгородской области отчитался, что это работали силы ПВО — они сбили снаряды, которые якобы летели со стороны Украины, при этом разрушили окна и авто собственных граждан.

2 января стало известно об инциденте в Воронежской области — в результате падения неизвестной ракеты была разрушена целая улица в 300 км от Украины. Позже российские власти признали, что это — следствие аварийного схода снаряда, которым должны были обстрелять Украину. В пророссийских пабликах заявили, что во время детонации погибло 11 человек.

Ранее произошел взрыв неизвестного происхождения в 15-километровом тоннеле на железной дороге на Дальнем Востоке. Согласно предварительным данным, могли подорваться цистерны с горючим в момент, когда поезд проходил по подземелью.

Напоминаем, утром 8 января ВС РФ запустили по Украине несколько десятков ракет различных типов, а также дроны-камикадзе: взрывалось в Харькове, Запорожье, Кривом Роге и Хмельницком. Согласно данным Нацполиции, погибли четверо украинцев, ранены — 38.