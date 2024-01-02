Улицы не осталось: под Воронежем российская ракета упала на жилые дома (фото, видео)

Российские власти признали, что взрыв под Воронежем произошел в результате падения боеприпаса. Местные жители жалуются, что уничтожена целая улица — повреждено около десятка домов.

Related video

2 января в Воронежской области РФ произошло падение ракеты на село Петропавловку. На видео с места событий можно увидеть улицу из разрушенных домов и многометровую воронку. О чрезвычайном происшествии, которое произошло во время пусков "Кинжалов" по Украине, написали в Telegram-канале медиа Astra.

Важно

"Есть только пара минут": за сколько Кинжалы долетают до городов Украины (инфографика)

Кадры, снятые местными жителями, показывают улицу с одноэтажными домами на неизвестной улице в селе Петропавловка. Вдоль улицы стоит около десяти домов, поврежденных в результате взрыва. Некоторые дома остались без крыши, некоторые — без окон и дверей. Также в кадр попадает воронка, глубиной около 1 метра и диаметром около 3-5 метров.

Россиянин, который делает запись, говорит, что "нет улицы полностью, все сгорело, все разнесло". Также он надеется, что больше таких случаев не будет.

"Дважды в одну воронку не прилетит", — говорит он.

На видео слышно, как оператор здоровается с односельчанином, и говорит ему, что теперь он потерял "и дом, и машину, и собаку". При этом почему-то утверждает, что запись делает 3 января 2024 года, хоть на самом деле — 2 января.

В сообщении в Telegram-канале указано, что взрыв в Петропавловке произошел в 8:38 по местному времени (то есть в 7:38 по Киеву). Прокремлевские СМИ сначала утверждали, что инцидент произошел якобы из-за обстрела ВСУ. Отметим, расстояние от села под Воронежем до границы Украины — около 200 км в районе границы в Харьковской области.

Местность, где произошел взрыв под Воронежем Фото: Google Maps

В 10:17 появилось заявление губернатора Воронежской области Александра Гусева. По словам россиянина, в Острогожском районе Воронежской области произошло "аварийное схождение боеприпаса", в результате чего повредило семь зданий. Также он уверяет, что ни один человек не пострадал в результате взрыва, который разрушил дома на целой улице.

Губернатор Воронежской области о взрыве 2 января Фото: Скриншот

В Минобороны РФ подтвердили "сход боеприпаса", говорится в сообщении росСМИ "РИА Новости". Уверяют, что "проведут расследование обстоятельств происшествия".

Обстрел Украины — детали событий 2 января

Отметим, утром 2 января РФ запустила по Украине несколько ракет "Кинжал", сообщили в Воздушных силах ВСУ. Через несколько минут стало известно, что ракеты летят в направлении Киева и Харькова. Жители столицы сообщили в соцсетях, что слышали громкие взрывы, кое-где пропадал свет и связь. Позже мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в результате ракетной атаки россиян есть повреждения в шести районах города. В частности, есть возгорания и разрушения в жилых домах, на складах, в магазинах.

В Харькове ракеты РФ нанесли ущерб Шевченковскому району, рассказал мэр Игорь Терехов. По предварительным данным, один человек погиб, около 40 получили ранения.

За несколько часов до ракетного удара россияне атаковали украинцев дронами-камикадзе Shahed-136. Ракеты направлялись с нескольких направлений на Киев, над столицей работали силы ПВО. В Воздушных силах сообщили, что удалось сбить все 35 "шахедов", запущенных РФ.