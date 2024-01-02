ВС РФ утром атаковали Украину ракетами: взрывы прогремели в Киеве и области (фото)

По данным командования, пуски ракет осуществлялись стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС. Также россияне запустили Х-59 из тактической авиации.

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Утром 2 декабря Вооруженные силы России выпустили по Украине крылатые ракеты с бортов из самолетов Ту-95МС. Взрывы слышны в Киевской области. По предварительной информации, работает ПВО. Об этом сообщают в Киевской городской военной администрации.

В Воздушных силах отмечали, что с российского аэродрома Оленья в Мурманской области вылетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Они полетели в юго-восточном направлении.

По состоянию на 6 часов утра Россия подняла в воздух 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС. Из-за угрозы ракетной атаки в областях объявлена ракетная опасность.

Фото: скріншот

Мониторинговые каналы сообщают о пусках ракет Х-59. Первые ракеты следовали в направлении Сумской области.

Около 6:25 вражеские ракеты зашли в Сумскую область и держат направление на Миргород.

Отмечается, что курс ракет юго-западный. Мониторинговые каналы пишут, что из южных регионов были выпущены ракеты неизвестного типа в направлении Криворожского района.

Известно о первой крылатой ракете над Киевской областью. Предварительно, она держит западный курс. Еще одна ракета движется в направлении Кропивницкого.

Группа крылатых ракет движется из Полтавской области движется на запад. Еще одна часть ракет движется через Сумскую область.

В Воздушных силах отмечали, что группа ракет направляется в направлении Киева.

В Киевской городской военной администрации сообщают о работе противовоздушной обороны в столице и в области Всех просят находиться в укрытиях.

Корреспонденты Фокуса подтвердили информацию о серии мощных взрывов в Киеве. Также есть перебои с электроснабжением.

По информации мэра Киева Владимира Кличко, слышны взрывы в Оболонском районе. В Голосеевском районе обломок ракеты упал на территорию парка.

Напомним, 29 декабря ВС РФ осуществили массированный обстрел украинских городов ракетами и дронами. В результате атаки было повреждено более 100 частных домов, 45 многоэтажек, а также другую гражданскую инфраструктуру.

Также Россия атаковала Украину с неба и в новогоднюю ночь. В общем враг выпустил 90 ударных дронов типа Shahed. В Воздушных силах отчитались об уничтожении 87 беспилотников. В результате атаки пострадали пять областей.