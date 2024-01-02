Вулиці не залишилось: під Воронежем російська ракета впала на житлові будинки (фото, відео)

Російська влада визнала, що вибух під Воронежем стався внаслідок падіння боєприпасу. Місцеві жителі скаржаться, що знищено цілу вулицю — пошкоджено близько десятка будинків.

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2 січня у Воронезькій області РФ сталось падіння ракети на село Петропавлівку. На відео з місця подій можна побачити вулицю зруйнованих будинків та кількаметрову вирву. Про надзвичайну подію, яка сталась під час пусків "Кинджалів" по Україні, написали у Telegram-каналі медіа Astra.

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Кадри, зняті місцевими жителями, показують вулицю з одноповерховими будинками на невідомій вулиці у селі Петропавлівка. Вздовж вулиці стоїть близько десяти будинків, пошкоджених внаслідок вибуху. Деякі будинки залишились без даху, деякі — без вікон та дверей. Також у кадр потрапляє вирва, глибиною близько 1 метра і діаметром близько 3-5 метрів.

Росіянин, який робить запис, говорить, що "немає вулиці повністю, все згоріло, все рознесло". Також він сподівається, що більше таких випадків не буде.

"Двічі у одну вирву не прилетить", — каже він.

На відео чути, як оператор вітається з односельцем, і говорить йому, що тепер він втратив "і будинок, і машину, і собаку". При цьому чомусь стверджує, що запис робить 3 січня 2024 року, хоч насправді — 2 січня.

У допиcі в Telegram-каналі вказано, що вибух у Петропавлівці стався о 8:38 за місцевим часом (тобто о 7:38 за Києвом). Прокремлівські ЗМІ спочатку стверджували, що інцидент стався нібито через обстріл ЗСУ. Зазначимо, відстань від села під Воронежем до кордону України — близько 200 км в районі кордону у Харківській області.

Місцевість, де стався вибух під Воронежем Фото: Google Maps

О 10:17 з'явилась заява губернатора Воронезької області Олександра Гусєва. Зі слів росіянина, у Острогозькому районі Воронезької області сталось "аварійне сходження боєприпасу", внаслідок чого пошкодило сім будівель. Також він запевняє, що жодна людина не постраждала внаслідок вибуху, який зруйнував будинки на цілій вулиці.

Губернатор Воронезької області про вибух 2 січня Фото: Скриншот

В Міноборони РФ підтвердили "сходження боєприпасу", ідеться у дописі росЗМІ "РИА Новости". Запевняють, що "проведуть розслідування обставин події".

Обстріл України — деталі подій 2 січня

Зазначимо, зранку 2 січня РФ запустила по Україні кілька ракет "Кинджал", повідомили у Повітряних силах ЗСУ. За кілька хвилин стало відомо, що ракети летять у напрямку Києва та Харкова. Жителі столиці повідомили у соцмережах, що чули гучні вибухи, подекуди зникало світло та зв'язок. Пізніше мер столиці Віталій Кличко заявив, що внаслідок ракетної атаки росіян є пошкодження у шести районах міста. Зокрема, є займання та руйнування у житлових будинках, на складах, у магазинах.

У Харкові ракети РФ завдали шкоди Шевченківському району, розповів мер Ігор Терехов. За попередніми даними, одна людина загинула, близько 40 отримали поранення.

За кілька годин до ракетного удару росіяни атакували українців дронами-камікадзе Shahed-136. Ракети прямували з кількох напрямків на Київ, над столицею працювали сили ППО. У Повітряних силах повідомили, що вдалось збити усі 35 "шахедів", запущених РФ.