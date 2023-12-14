"Є тільки пара хвилин": за скільки Кинджали долітають до міст України (інфографіка)

Після запуску російських "Кинджалів" у людей є мало часу, щоб пройти в укриття, тому повітряну тривогу часто оголошують превентивно.

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Аеробалістичні ракети "Кинджал", якими Збройні сили Російської Федерації атакують Україну, можуть долітати до українських міст за кілька хвилин. Відповідною інфографікою поділився Telegram-канал UA War Infographics 14 грудня.

Повідомляється, що "Кинджали" здатні розвивати швидкість до 3400 м/с і уражати цілі на відстані до 2000 кілометрів. Носієм цих ракет є російський винищувач МіГ-31К.

"У разі пуску такої ракети у людей по всій Україні є тільки пара хвилин, щоб піти в укриття — і цього об'єктивно недостатньо для того, щоб сховатися. Тому часто тривогу оголошують превентивно", — пояснили в публікації.

Автори каналу також опублікували час підльоту "Кинджалів" до низки українських міст:

Харків — 1,7 хвилини;

Полтава — 2,4 хвилини;

Дніпро — 2,7 хвилини;

Чернігів — 2,7 хвилини;

Київ — 3,2 хвилини;

Вінниця — 4,1 хвилини;

Старокостянтинів — 4,4 хвилини;

Одеса — 4,5 хвилини;

Львів — 5,4 хвилини;

Ужгород — 6,3 хвилини.

Нагадаємо, 14 грудня ЗС РФ завдали ракетного удару по Старокостянтинову під час повітряної тривоги. Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що окупанти намагалися завдати удару по військовому об'єкту.

Раніше, 1 грудня, було опубліковано опитування, згідно з яким більшість українців (51%) вважають, що під час зльотів МіГів, які можуть бути потенційними носіями "Кинджалів", завжди слід оголошувати повітряну тривогу.