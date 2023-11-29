В Україні є регіони, де ППО жодного разу не збила балістику, — оглядач

Повітряні тривоги через зліт МіГ-31, які є носіями "Кинджалів", тривають по кілька годин і оголошуються ледь не щодня, нагадав експерт Олександр Коваленко. При цьому за 600 днів війни ЗС РФ використали ці ракети лише десять разів.

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Військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко підрахував кількість повітряних атак ЗС РФ, під час яких використали балістичні ракети "Кинджал". Крім того, нагадав, які регіони атакувались і де сили ППО змогли відбити атаку. Про особливості повітряних тривог, які оголошуються по усій території України під час злету носія "Кинджалів" — винищувача МіГ-31, ідеться у статті Коваленка на порталі "Обозреватель".

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Оглядач, ґрунтуючись на даних з відкритих джерел, нарахував десять випадків використання "Кинджалів" для ударів по Україні. Зокрема, у 2022 році їх було чотири:

у Івано-Франківській області (Делятин, 18 березня); у Одеській (9 травня); у Вінницькій (7 серпня); у РФ (14 вересня).

У 2023 році — шість:

у Києві та Запоріжжі (26 січня); у неназваних областях (об'єкти інфраструктури, 9 березня); тричі у Київській області (4 і 16 травня, 16 червня); у Івано-Франківській (11 серпня).

Водночас з десяти зареєстрованих випадків офіційно відомо про три вдалі збиття, відзначив Коваленко. Усі збиття — над одним регіоном: над Києвом та Київською областю.

При чому, збивати "Кинджали" можуть лише дві західних системи ППО — ЗРК Patriot і IRIS-T. Ракети над Івано-Франківщиною, Вінниччиною, Одещиною, Запоріжжям не збивались, свідчать звіти Повітряних сил.

Щоб оцінити вірогідність удару "Кинджалу" по якійсь цілі в Україні, Коваленко звернувся до ціни ракети — вказав, що вона "дорога і трудомістка". Тому, припустив, росіяни будуть її використовувати для ударів по важливих для них об'єктах: наприклад, по "стратегічних об'єктах, по центрах ухвалення рішень тощо", — написав оглядач.

З іншого боку, ворога навряд чи цікавлять цивільні цілі — наприклад, "швейна фабрика у Ужгороді", навів умовний приклад Коваленко. При цьому не виключив існування загрози для підприємств, які працюють на військо.

"Співробітницям швейної фабрики в умовному Ужгороді слід куди менше турбуватися про приліт Х-47М2 "Кинджал", ніж якомусь виробництву певного обладнання для фронту чи військової частини, — ідеться у статті на порталі.

Коваленко наголосив, що він не радить: оголошувати чи не оголошувати тривогу при загрозі "Кинджала". Пояснив, що від цієї ракети гинуть і можуть загинути люди, але "від Х-101/555, Х-22 і КРМБ "Калібр", а також Shahed-131/136 людей загинуло в рази більше, ніж від Х-47М2 "Кинджал". Тому підсумовує, що потрібно бути прагматичним і дивитись на "сухі цифри".

Повітряні атаки РФ — деталі

Зазначимо, у листопаді президент України Володимир Зеленський звернувся до військових з пропозицією подумати над тим, чи потрібно оголошувати кількагодинну повітряну тривогу, коли у небо підіймається МіГ-31, який потенційно може запустити "Кинджал".

У відповідь речник Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що над цим питанням думають. Коли рішення приймуть, то Повітряні сили відразу його виконають.

Між тим 25 листопада зафіксовано наймасовіше використання дронів-камікадзе Shahed-136 для ударів по Україні: росіяни запустили 75 безпілотників.

Нагадуємо, в ніч на 29 листопада Повітряні сили розповіли про наслідки нічної атаки РФ. Вказали, що російське командування запустило два десятки БПЛА, супроводивши їх кількома авіаційними ракетами Х-59.