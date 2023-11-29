В Украине есть регионы, где ПВО ни разу не сбила баллистику, — обозреватель

Воздушные тревоги из-за взлета МиГ-31, которые являются носителями "Кинжалов", длятся по несколько часов и объявляются чуть ли не ежедневно, напомнил эксперт Александр Коваленко. При этом за 600 дней войны ВС РФ использовали эти ракеты всего десять раз.

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Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко подсчитал количество воздушных атак ВС РФ, во время которых использовали баллистические ракеты "Кинжал". Кроме того, напомнил, какие регионы атаковались и где силы ПВО смогли отразить атаку. Об особенностях воздушных тревог, которые объявляются по всей территории Украины во время взлета носителя "Кинжалов" — истребителя МиГ-31, говорится в статье Коваленко на портале "Обозреватель".

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Обозреватель, основываясь на данных из открытых источников, насчитал десять случаев использования "Кинжалов" для ударов по Украине. В частности, в 2022 году их было четыре:

в Ивано-Франковской области (Делятин, 18 марта); в Одесской (9 мая); в Винницкой (7 августа); в РФ (14 сентября).

В 2023 году — шесть:

в Киеве и Запорожье (26 января); в неназванных областях (объекты инфраструктуры, 9 марта); трижды в Киевской области (4 и 16 мая, 16 июня); в Ивано-Франковской (11 августа).

В то же время из десяти зарегистрированных случаев официально известно о трех удачных сбитиях, отметил Коваленко. Все сбития — над одним регионом: над Киевом и Киевской областью.

Причем, сбивать "Кинжалы" могут только две западных системы ПВО — ЗРК Patriot и IRIS-T. Ракеты над Ивано-Франковской, Винницкой, Одесской, Запорожской областями не сбивались, свидетельствуют отчеты Воздушных сил.

Чтобы оценить вероятность удара "Кинжала" по какой-то цели в Украине, Коваленко обратился к цене ракеты — указал, что она "дорогая и трудоемкая". Поэтому, предположил, россияне будут ее использовать для ударов по важным для них объектам: например, по "стратегическим объектам, по центрам принятия решений и т.д.", — написал обозреватель.

С другой стороны, врага вряд ли интересуют гражданские цели — например, "швейная фабрика в Ужгороде", привел условный пример Коваленко. При этом не исключил существование угрозы для предприятий, которые работают на войско.

"Сотрудницам швейной фабрики в условном Ужгороде следует куда меньше беспокоиться о прилете Х-47М2 "Кинжал", чем какому-то производству определенного оборудования для фронта или воинской части, — говорится в статье на портале.

Коваленко подчеркнул, что он не советует: объявлять или не объявлять тревогу при угрозе "Кинжала". Объяснил, что от этой ракеты гибнут и могут погибнуть люди, но "от Х-101/555, Х-22 и КРМБ "Калибр", а также Shahed-131/136 людей погибло в разы больше, чем от Х-47М2 "Кинжал". Поэтому подытоживает, что нужно быть прагматичным и смотреть на "сухие цифры".

Воздушные атаки РФ — детали

Отметим, в ноябре президент Украины Владимир Зеленский обратился к военным с предложением подумать над тем, нужно ли объявлять многочасовую воздушную тревогу, когда в небо поднимается МиГ-31, который потенциально может запустить "Кинжал".

В ответ представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что над этим вопросом думают. Когда решение примут, то Воздушные силы сразу его выполнят.

Между тем 25 ноября зафиксировано самое массовое использование дронов-камикадзе Shahed-136 для ударов по Украине: россияне запустили 75 беспилотников.

Напоминаем, в ночь на 29 ноября Воздушные силы рассказали о последствиях ночной атаки РФ. Указали, что российское командование запустило два десятка БПЛА, сопроводив их несколькими авиационными ракетами Х-59.