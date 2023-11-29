ЗС РФ атакували Україну ракетами і Shahed: вибухи чули в кількох областях (фото)

Противник у напрямку України здійснив пуски 21 дрона-камікадзе та трьох керованих авіаційних ракет Х-59. Сили ППО активно працювали в межах шести областей.

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Увечері 28 листопада російські війська атакували Україну дронами. Першою була оголошена в Запорізькій області о 18:38 28 листопада, після чого загроза ворожих ударів поширилася ще на кілька регіонів. Про це інформували Повітряні сили.

Пізніше про небезпеку попередили жителів Херсонської та Дніпропетровської областей.

"Кілька груп ударних БПЛА через Дніпропетровську область (Дніпро/Павлоград). Напрямок руху — північно-західний", — йдеться в повідомленні від 18:52.

Пізніше стало відомо, що дрони рухаються в бік Полтавської області.

"Групи ударних БПЛА з Дніпропетровської області заходять у повітряний простір Полтавщини, курс — північно-західний, ще кілька груп у Дніпропетровській області. Кілька груп у Херсонській і Миколаївській областях курс — західний/північно-західний", — заявили в ЗСУ о 19:26.

Потім, згідно з даними від Повітряних сил, російські безпілотники облетіли Кіровоградську, Миколаївську, Одеську, Черкаську області. Пізніше вони вирушили в Київську область.

О 20:58 у ЗСУ повідомили, що безпілотники РФ уже у Вінницькій, Київській, Херсонській та Миколаївській областях.

О 21:19 Telegram-канал"Реальний Київ" повідомив про роботу ППО в Київській області.

Робота ППО в Київській області

"Ударні БПЛА в Шепетівці Хмельницької області", — йдеться в повідомленні від 22:23.

Уже за десять хвилин Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку в Одеській області. За кілька хвилин ракета була вже на кордоні між Одеською та Миколаївською областями. О 23:03 стало відомо про ракету в напрямку Дніпра, але через 5 хвилин з'явилося повідомлення про відбій.

О 23:59 Повітряні сили повідомили, що останні ворожі дрони рухаються в бік Старокостянтинова на Хмельниччині.

Повітряна тривога в Хмельницькій області

Відбій повітряної тривоги у зв'язку з дронами оголосили вже вночі 29 листопада.

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у себе в Facebook повідомив, що під час чергової ворожої атаки в області працювали сили ППО.

"Ми вкотре дякуємо ЗСУ за якісну роботу! Станом на цю мить інформації про постраждалих, пошкодження майна або загоряння внаслідок знищення ударних БпЛА службами не зафіксовано", — написав він.

Сергій Тюрін про роботу ППО в Хмельницькій області Фото: Скриншот

Уже о 07:06 ранку 29 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч проти 29 листопада 2023 року противник атакував ударними БпЛА типу "Shahed", випущеними з району Приморсько-Ахтарська РФ, та керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини. Загалом росіяни використали 21 ударний БплА "Shahed-136/131", а також 3 керовані авіаційні ракети Х-59.

У ЗСУ заявили, що головним напрямком удару БПЛА була Хмельницька область, а ракет — південь України. До відбиття повітряного нападу залучено винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Робота повітряних сил ЗСУ Фото: Повітряні сили ЗСУ

"У результаті бойової роботи всі ворожі ударні БпЛА знищено в межах Одеської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети в Миколаївській області. Третя — не досягла бажаної мети!" — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що 28 листопада СБУ затримала коригувальницю десятків Shahed по Одесі. За даними слідства, затримана була учасницею агентурної мережі РФ, перед якою стояло завдання передавати координати для ударів окупантів і коригувати нові атаки.