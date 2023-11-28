"Потрібно готуватися до більшого": у НАТО розповіли про плани ЗС РФ на найближчу зиму

За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, росіяни не відмовилися від своїх планів і продовжать атакувати українську інфраструктуру. У зв'язку з цим від Заходу потрібно більше підтримки для Києва.

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Російська Федерація має намір цього року не тільки продовжити атаки по Україні, а й значно їх посилити. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції на засіданні міністрів закордонних справ країн Альянсу в Брюсселі 28 листопада.

За його словами, всі мають бути готові до того, що противник знову почне здійснювати масовані обстріли критичної інфраструктури. Робиться це для того, щоб спробувати залишити українців без електрики та опалення в холодну пору року.

"Ми розглянемо ситуацію в Україні. Ми бачимо інтенсивні бойові дії вздовж лінії фронту. І ми бачимо хвилі ударів безпілотників по українських містах, об'єктах інфраструктури. І потрібно готуватися до більшої кількості нападів проти українських міст. Тому дуже важливо, щоб країни-члени НАТО і далі підтримували Україну", — заявив Єнс Столтенберг.

Окремо було зазначено, що під час зустрічі в Бельгії, на якій буде присутній і очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба, вкотре буде продемонстровано непохитну підтримку для Києва.

До слова, раніше помічник секретаря Бюро у справах Європи та Євразії, посол США Джеймс О'Браєн заявляв, що президент Росії Володимир Путін чекає моменту, коли Захід втомиться і відмовиться від допомоги для ЗСУ, однак цього ніхто не допустить.

"Очевидно, що президент Путін не зацікавлений у мирних переговорах навколо України, він вірить: якщо перечекає, то зможе знову взяти Україну під свій контроль і створити там платформу, з якої зможе загрожувати безпеці НАТО", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 листопада повідомлялося, що Україна наближається до зими з крихкою енергосистемою. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, українська влада виділила понад 10 мільярдів гривень на ремонт енергосистеми, однак швидке повернення до довоєнного рівня неможливе.