В Україні через атаку "Шахідів" проблеми зі світлом: де люди залишилися без електрики

Унаслідок масових пусків безпілотників Shahed без електроенергії в Києві залишилися 151 житловий будинок, 75 будинків у приватному секторі та 12 установ.

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У Києві та області після масованої атаки "Шахідами" 25 листопада можливі обмеження електропостачання. Про це повідомили в "Укренерго" в суботу.

У відомстві повідомили, що магістральні повітряні лінії електропередачі "Укренерго" та лінії розподілу обленерго в центральному регіоні пошкоджено внаслідок нічної атаки ворога. Це означає, що надійність енергоживлення в регіоні знижена.

"Наші ремонтні бригади разом із колегами вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. У період виконання відновлювальних робіт можливі обмеження енергопостачання в Києві та Київській області", — йдеться в заяві.

Жителів Києва та області закликали не перевантажувати мережі та споживати електроенергію економно, щоб допомогти ремонтним бригадам якнайшвидше відновити електропостачання.

Зазначимо, що внаслідок масових пусків безпілотників Shahed без електроенергії в Києві залишилися 151 житловий будинок, 75 будинків у приватному секторі та 12 установ. Також через масовану атаку зникло електропостачання в 16 тисячах будинках Київської області.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відбувається в Києві на ранок після ударів ЗС РФ у суботу, 25 листопада. Відомо, що пошкоджень зазнали будівлі одразу в кількох районах Києва, а сотні мешканців української столиці досі залишаються без світла. Цієї ночі дрони Shahed "заходили" на Київ численними групами, з різних напрямків, постійно змінюючи курс за вектором руху.

Також ми повідомляли про те, що в Україну зі США привезли секретне обладнання, яке врятує від блекаутів. Вартість техніки та її доставки склала 1 млн. доларів США, проте українцям його передали безкоштовно.