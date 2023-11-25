В Украине из-за атаки "Шахидов" проблемы со светом: где люди остались без электричества

В результате массовых пусков беспилотников Shahed без электроэнергии в Киеве остались 151 жилой дом, 75 домов в частном секторе и 12 учреждений.

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В Киеве и области после массированной атаки "Шахидами" 25 ноября возможны ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Укрэнерго" в субботу.

В ведомстве сообщили, что магистральные воздушные линии электропередачи "Укрэнерго" и линии распределения облэнерго в центральном регионе повреждены в результате ночной атаки врага. Это означает, что надежность энергопитания в регионе снижена.

"Наши ремонтные бригады вместе с коллегами уже начали аварийно-восстановительные работы. В период выполнения восстановительных работ возможны ограничения энергоснабжения в Киеве и Киевской области", — говорится в заявлении.

Жителей Киева и области призвали не перегружать сети и потреблять электроэнергию экономно, чтобы помочь ремонтным бригадам поскорее восстановить электроснабжение.

Отметим, что в результате массовых пусков беспилотников Shahed без электроэнергии в Киеве остались 151 жилой дом, 75 домов в частном секторе и 12 учреждений. Также из-за массированной атаки пропало электроснабжение в 16 тысячах домах Киевской области.

Напомним, ранее мы писали о том, что происходит в Киеве на утро после ударов ВС РФ в субботу, 25 ноября. Известно, что повреждения получили здания сразу в нескольких районах Киева, а сотни жителей украинской столицы до сих пор остаются без света. Этой ночью дроны Shahed "заходили" на Киев многочисленными группами, с разных направлений, постоянно меняя курс по вектору движения.

Также мы сообщали о том, что в Украину из США привезли секретное оборудование, которое спасет от блэкаутов. Стоимость техники и ее доставки составила 1 млн. долларов США, однако украинцам его передали бесплатно.