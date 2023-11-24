За допомогою холодильника: в "Укренерго" пояснили, як заощадити на електриці під час морозів

Заощадити на світлі реально. Із потеплінням графік споживання електрики зменшився, однак до вихідних на українців чекає похолодання, тож і лайфгаки від "Укренерго" із заощадження електроенергії будуть доречними.

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За прогнозом погоди в Україні 26-27 листопада очікуються буревії та мороз. Отже для енергосистеми похолодання знову створить складнощі: стрімке зростання споживання й, відповідно, збільшення навантаження. Як заощадити на електриці у власних оселях та не створювати критичного навантаження на мережу "на котиках" пояснила пресслужба "Укренерго"

За словами фахівців, свідоме ощадливе споживання — звичка,що допоможе не лише зберегти кошти, але й допомогти енергосистемі України, яка все ще відновлюється після масованих атак ворога минулої зими.

"Не перегодовуйте графіка": як споживати електроенергію ощадливо

Зменшити рахунок за спожите світло можна за допомогою власного холодильника.

Фахівці надали поради, які дозволять зменшити ресурси.

Тримайте температуру повітря в приміщенні в діапазоні 18-20 градусів. При високих температурах холодильник споживає значно більше електрики.

Не встановлюйте холодильник біля газової плити та опалювальних приладів.

Не встановлюйте холодильник під прямим сонячним промінням.

Періодично розморожуйте холодильник.

Подбайте заздалегідь про продукти, які необхідно розморозити, та поставте їх у загальну камеру холодильника.

Не ставте в холодильник гарячу їжу.

Пресслужба запропонувала наочно порівняти графіки споживання електрики влітку і зараз за допомогою котиків. На обох графіках видно, що споживання електроенергії відбувається нерівномірно і має піки.

"Нагадаємо, хто такий кіт Графік. Насправді графік споживання електроенергії у холодну пору року візуально нагадує кота. Його вушка — це піки споживання, коли енергосистема найбільше потерпає від перенавантаження. Проміжок між вухами — зменшення споживання вдень", — пояснили фахівці.

Порівняння графіку споживання електрики в Україні з потеплінням Фото: Укренерго

"Укренерго" закликає громадян свідомо споживати електроенергію в період з 9:00 до 19:00, а з 17:00 до 19:00, тобто в години максимальних навантажень, "особливо уважно ставитися до свідомого споживання".

Нагадаємо, українські оператори мобільного зв'язку теж вкладають мільйони в енергонезалежність мереж.

Раніше оператори розповідали Фокусу про належну підготовку до складної зими і виділення сотень мільйонів гривень на підтримку стабільного зв'язку.

Тим часом у НБУ пояснили, як працюватимуть банки без світла.Якщо наступної зими в Україні знову почнуться перебої з електрикою через ракетні обстріли ЗС РФ, то більше ніж половина банківських відділень по всій країні однаково працюватимуть.