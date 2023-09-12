Зима без світла. Чи забезпечать українцям мобільний зв'язок та інтернет у період блекаутів

Військові РФ готуються до нових ракетних ударів по енергоінфраструктурі України. Відключення світла торік супроводжувалися втратами мобільного зв'язку та інтернету. Фокус поговорив з операторами мереж і дізнався, чи готові вони забезпечити українців стабільним зв'язком цього сезону.

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Прогнози розвідки та військового командування України свідчать про продовження масованих ракетних ударів армії Росії по енергетичній інфраструктурі восени та взимку. Цілком реальні тривалі відключення світла через проблеми з розподілом і генерацією струму. Жителі великих міст говорили, що зв'язок зникає одразу після вимкнення світла.

Обладнання стільникових вишок потребує стабільного електропостачання. Якщо його немає, виручають генератори, акумулятори та альтернативні джерела енергії. Батареї забезпечать роботу максимум до 6 годин, а генератор на одній заправці протримається максимум дві доби. Далі все залежить від частоти виїздів за паливом.

Мобільні оператори України запевняють, що підготувалися до складної зими. Компанії виділили сотні мільйонів гривень на підтримку стабільного зв'язку.

"Київстар" встановив понад 2,5 тисячі генераторів

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну "Київстар" інвестував в енергонезалежність мереж 920 мільйонів гривень. Понад 680 млн гривень витратили на автономну роботу і 240 млн гривень — на домашній інтернет, розповіли Фокусу в прес-службі компанії.

Наразі на об'єктах "Київстару" є понад 2,5 тисячі стаціонарних і мобільних дизельних генераторів. Завдяки цьому всі ключові базові станції, комутатори та критично важливе телеком-обладнання має резервне живлення. З лютого минулого року кількість дизельних генераторів збільшилася майже в 4 рази, зазначає прессекретарка "Київстару" Ірина Леличенко.

"На базових станціях встановлено нові акумулятори тривалої дії, які можуть працювати без зовнішнього електроживлення протягом 4-6 годин. Компанія встановила понад 37 тисяч таких акумуляторів і продовжує цю роботу", — повідомила вона.

"Київстар" планує до кінця 2023 року захистити від відключень електроенергії 70% обладнання мережі фіксованого інтернету. А для послуги "Домашній інтернет" — встановити 50 тисяч блоків безперебійного живлення.

Vodafone збільшив інвестиції в мережу на 75%

Vodafone також обіцяє готовність до осені та зими. Оператор збільшив інвестиції в мережу на 75% порівняно з минулим роком. Щоб вистачило електроенергії, на кожному технічному майданчику поставлено нові акумуляторні батареї підвищеної ємності. У них у 2,5-3 рази вища швидкість зарядки порівняно з раніше використовуваними батареями.

Прес-секретар компанії Vodafone Вікторія Павловська в бесіді з Фокусом сказала, що нові батареї поставили на 9 000 базових станціях. Генераторами обладнано 1124 вузлові технічні об'єкти, для них є достатній обсяг дизельного палива і бензину. Енергетики використовують альтернативні джерела енергії — сонячні електростанції та мікротурбінні генератори.

Компанія застосовує автономні пересувні базові станції. Завдяки їм інженери швидко відновлювали роботу мережі в деокупованих містах і селах. Vodafone має 27 укомплектованих мобільних базових станцій, готових для забезпечення зв'язку в екстрених ситуаціях.

Lifecell купує нові літієві батареї

Команда оператора Lifecell теж працює над підтримкою роботи мережі в усіх областях в умовах відключення електроенергії. З осені минулого року Lifecell нарощує кількість акумуляторних батарей і генераторів на об'єктах.

"Ми купуємо нові батареї та генератори, домовляємося про спільне використання генераторів з іншими компаніями, звертаємося по допомогу до державних структур та іноземних партнерів", — розповіли фахівці компанії.

Lifecell набагато краще готова до відключень електроенергії в поточному і на майбутній рік, ніж у минулому сезоні. У будь-якому разі при довготривалих відключеннях електроенергії оператор не може гарантувати безперебійну роботу всієї мережі.

"Оскільки опорна мережа вже обладнана новими батареями, а ключові технологічні майданчики — генераторами, більшість абонентів матимуть доступ до зв'язку під час відключення", — зазначив оператор.

За останній рік компанія встановила тисячі літієвих батарей на технологічних майданчиках. Обладнання підтримуватиме роботу базової станції від 2 до 4 годин без стаціонарного живлення.

"Навесні та влітку ми підключили понад 800 стаціонарних, мобільних і партнерських генераторів, щоб підтримувати роботу обладнання після закінчення заряду батарей", — зазначила в розмові з Фокусом PR-менеджер Lifecell Ольга Муха.

Під час віялових або екстрених відключень користувачі масово переходять зі звичайного інтернету на мобільний. Мобільні оператори радять обмежити споживання мобільного інтернету: вимкнути автозавантаження медіа, встановити низьку якість для перегляду відео, спілкуватися через SMS і в месенджерах, які забирають менше ресурсів мережі, ніж мобільний інтернет.

Фокус раніше писав, що низка міст готується до тривалих відключень світла через атаки російської армії по енергооб'єктах. Львів може залишитися без світла на тижні або навіть місяці, говорив мер міста Андрій Садовий. А директор ДТЕК "Дніпровські електромережі" Андрій Терещук каже, що якщо регіон житиме без електроенергії 4-8 годин на добу, це буде добре.

На думку директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, зима 2023-2023 буде дуже складною, оскільки знищене обладнання не можна відновити за рік.