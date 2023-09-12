Зима без света. Обеспечат ли украинцам мобильную связь и интернет в период блэкаутов

Военные РФ готовятся к новым ракетным ударам по энергоинфраструктуре Украины. Отключения света в прошлом году сопровождались потерями мобильной связи и интернета. Фокус поговорил с операторами сетей и узнал, готовы ли они обеспечить украинцев стабильной связью в этом сезоне.

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Прогнозы разведки и военного командования Украины говорят о продолжении массированных ракетных ударов армии России по энергетической инфраструктуре осенью и зимой. Вполне реальны длительные отключения света из-за проблем с распределением и генерацией тока. Жители крупных городов говорили, что связь исчезает сразу после отключения света.

Оборудованию сотовых вышек нужно стабильное электроснабжение. Если ее нет, выручают генераторы, аккумуляторы и альтернативные источники энергии. Батареи обеспечат работу максимум до 6 часов, а генератор на одной заправке продержится максимум двое суток. Далее все зависит от частоты выездов за топливом.

Мобильные операторы Украины уверяют, что подготовились к сложной зиме. Компании выделили сотни миллионов гривен на поддержку стабильной связи.

"Киевстар" установил более 2,5 тысяч генераторов

С начала полномасштабного вторжения России в Украину "Киевстар" инвестировал в энергонезависимость сетей 920 миллионов гривен. Более 680 млн гривен потратили на автономную работу и 240 млн гривен — на домашний интернет, рассказали Фокусу в пресс-службе компании.

Сейчас на объектах "Киевстара" имеется более 2,5 тысяч стационарных и мобильных дизельных генераторов. Благодаря этому все ключевые базовые станции, коммутаторы и критически важное телеком оборудование имеет резервное питание. С февраля прошлого года количество дизельных генераторов увеличилось почти в 4 раза, отмечает пресс-секретарь "Киевстара" Ирина Леличенко.

"На базовых станциях установлены новые аккумуляторы длительного действия, которые могут работать без внешнего электропитания в течение 4-6 часов. Компания установила более 37 тысяч таких аккумуляторов и продолжает эту работу", — сообщила она.

"Киевстар" планирует до конца 2023 года защитить от отключений электроэнергии 70% оборудования сети фиксированного интернета. А для услуги "Домашний интернет" — установить 50 тысяч блоков бесперебойного питания.

Vodafone увеличил инвестиции в сеть на 75%

Vodafone также обещает готовность к осени и зиме. Оператор увеличил инвестиции в сеть на 75% по сравнению с прошлым годом. Чтобы хватило электроэнергии, на каждой технической площадке поставлены новые аккумуляторные батареи повышенной емкости. У них в 2,5-3 раза выше скорость зарядки по сравнению с ранее используемыми батареями.

Пресс-секретарь компании Vodafone Виктория Павловская в беседе с Фокусом сказала, что новые батареи поставили на 9 000 базовых станциях. Генераторами оборудованы 1124 узловых технических объекта, для них есть достаточный объем дизельного топлива и бензина. Энергетики используют альтернативные источники энергии — солнечные электростанции и микротурбинные генераторы.

Компания применяет автономные передвижные базовые станции. Благодаря им инженеры быстро возобновляли работу сети в деоккупированных городах и селах. У Vodafone есть 27 укомплектованных мобильных базовых станций, готовых для обеспечения связи в экстренных ситуациях.

Lifecell покупает новые литиевые батареи

Команда оператора Lifecell тоже работает над поддержкой работы сети во всех областях в условиях отключения электроэнергии. С осени прошлого года Lifecell наращивает количество аккумуляторных батарей и генераторов на объектах.

"Мы покупаем новые батареи и генераторы, договариваемся о совместном использовании генераторов с другими компаниями, обращаемся за помощью к государственным структурам и иностранным партнерам", — рассказали специалисты компании.

Lifecell гораздо лучше готова к отключениям электроэнергии в текущем и на будущий год, чем в прошлом сезоне. В любом случае при долговременных отключениях электроэнергии оператор не может гарантировать бесперебойную работу всей сети.

"Так как опорная сеть уже оборудована новыми батареями, а ключевые технологические площадки — генераторами, большинство абонентов будут иметь доступ к связи при отключении", — указал оператор.

За последний год компания установила тысячи литиевых батарей на технологических площадках. Оборудование будет поддерживать работу базовой станции от 2 до 4 часов без стационарного питания.

"Весной и летом мы подключили более 800 стационарных, мобильных и партнерских генераторов, чтобы поддерживать работу оборудования после окончания заряда батарей", — отметила в разговоре с Фокусом PR-менеджер Lifecell Ольга Муха.

При веерных или экстренных отключениях пользователи массово переходят с обычного интернета на мобильный. Мобильные операторы советуют ограничить потребление мобильного интернета: выключить автозагрузку медиа, установить низкое качество для просмотра видео, общаться SMS и в мессенджерах, которые забирают меньше ресурсов сети, чем мобильный интернет.

Фокус ранее писал, что ряд городов готовится к длительным отключениям света из-за атак российской армии по энергообъектам. Львов может остаться без света на недели или даже месяцы, говорил мэр города Андрей Садовой. А директор ДТЭК "Днепровские электросети" Андрей Терещук говорит, что если регион будет жить без электроэнергии 4-8 часов в сутки, это будет хорошо.

По мнению директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, зима 2023-2023 будет очень сложной, так как уничтоженное оборудование нельзя восстановить за год.