С помощью холодильника: в "Укрэнерго" объяснили, как сэкономить на электричестве во время морозов

Сэкономить на свете реально. С потеплением график потребления электричества уменьшился, однако к выходным украинцев ждет похолодание, поэтому и лайфхаки от "Укрэнерго" по экономии электроэнергии будут уместными.

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По прогнозу погоды в Украине 26-27 ноября ожидаются ураганы и мороз. Так что для энергосистемы похолодание снова создаст сложности: стремительный рост потребления и, соответственно, увеличение нагрузки. Как сэкономить на электричестве в собственных домах и не создавать критической нагрузки на сеть "на котиках" объяснила пресс-служба "Укрэнерго"

По словам специалистов, сознательное экономное потребление — привычка, которая поможет не только сохранить средства, но и помочь энергосистеме Украины, которая все еще восстанавливается после массированных атак врага прошлой зимой.

"Не перекармливайте графика": как потреблять электроэнергию экономно

Уменьшить счет за потребленный свет можно с помощью собственного холодильника.

Специалисты предоставили советы, которые позволят уменьшить ресурсы.

Держите температуру воздуха в помещении в диапазоне 18-20 градусов. При высоких температурах холодильник потребляет значительно больше электричества.

Не устанавливайте холодильник возле газовой плиты и отопительных приборов.

Не устанавливайте холодильник под прямыми солнечными лучами.

Периодически размораживайте холодильник.

Позаботьтесь заранее о продуктах, которые необходимо разморозить, и поставьте их в общую камеру холодильника.

Не ставьте в холодильник горячую пищу.

Пресс-служба предложила наглядно сравнить графики потребления электричества летом и сейчас с помощью котиков. На обоих графиках видно, что потребление электроэнергии происходит неравномерно и имеет пики.

"Напомним, кто такой кот График. На самом деле график потребления электроэнергии в холодное время года визуально напоминает кота. Его ушки — это пики потребления, когда энергосистема больше всего страдает от перегрузки. Промежуток между ушами — уменьшение потребления днем", — пояснили специалисты.

Сравнение графика потребления электричества в Украине с потеплением Фото: Укренерго

"Укрэнерго" призывает граждан сознательно потреблять электроэнергию в период с 9:00 до 19:00, а с 17:00 до 19:00, то есть в часы максимальных нагрузок, "особенно внимательно относиться к сознательному потреблению".

Напомним, украинские операторы мобильной связи тоже вкладывают миллионы в энергонезависимость сетей.

Ранее операторы рассказывали Фокусу о надлежащей подготовке к сложной зиме и выделении сотен миллионов гривен на поддержание стабильной связи.

Тем временем в НБУ объяснили, как будут работать банки без света. Если следующей зимой в Украине снова начнутся перебои с электричеством из-за ракетных обстрелов ВС РФ, то более половины банковских отделений по всей стране будут одинаково работать.