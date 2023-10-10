Много генераторов, но мало топлива. Готовы ли мобильные операторы Украины к длительным блэкаутам?

Украинские операторы мобильной связи вкладывают миллионы в энергонезависимость сетей, а НКРЭКУ говорит, что не все обеспечат украинцев связью. Создать параллельную и стабильную систему электропитания невозможно, а если электроэнергия пропадет на три дня, придется быстро искать топливо для генераторов на базовых станциях.

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Нацкомиссия государственного регулирования в сферах электронных коммуникаций (НКРЭКУ) устроила внеплановые проверки украинских операторов мобильной связи. Ее результаты не совсем радостные — часть объектов не готовы к длительным блэкаутам.

Восемь проверок установили, что мобильные операторы не обеспечат трехсуточную автономность и непрерывность предоставления услуг абонентам. Проверяли следующие объекты:

Сети "Киевстар" в Киевской, Львовской и Одесской областях;

Сети Vodafone в Киевской, Львовской и Одесской областях;

Сети Lifecell у Киевской, Львовской, Одесской и Ровненской областях.

НКРЭКУ утверждает, что дважды шла навстречу операторам и продлевала сроки устранения нарушений на 30 дней. Компании должны обеспечить сети оборудованием для автономной работы во всех украинских регионах, иначе получат штрафы.

Cотрудники комиссии проверяли обеспечение техническими средствами для непрерывной связи, оборудование резервного электропитания и запасы горюче-смазочных материалов. Обращали внимание и на наличие подготовленного персонала и транспортных средств для работы при трехдневном блэкауте.

"Крайняя проверка готовности сети к трехдневному блэкауту в компании Lifecell в Ровненской области показала готовность к обеспечению связью для менее 50% критически важных объектов от необходимого минимума по региону. Предписано устранить выявленные нарушения за 20 дней", — заявил регулятор.

Зимой и осенью без мобильной связи? Что говорят украинские операторы

Примечательно, что компании "Киевстар", Vodafone и Lifecell в сентябре этого года говорили Фокусу о надлежащей подготовке к сложной зиме и выделении сотен миллионов гривен на поддержку стабильной связи.

"Киевстар" инвестировал в энергонезависимость сетей 920 миллионов гривен и установил на объектах более 2,5 тысяч стационарных и мобильных дизельных генераторов. А Lifecell установила тысячи литиевых батарей на площадках для поддержки работы базовой станции до 4 часов без стационарного питания.

В Vodafone заявляли о готовности к осени и зиме путем увеличения инвестиций в сеть на 75%. Специалисты на каждой технической площадке поставили новые аккумуляторные батареи повышенной емкости.

"Компания приняла все возможные меры, чтобы обеспечить стабильность и надежность нашей связи при любых условиях. В последние 18 месяцев Vodafone сконцентрировал большую часть инвестиций на восстановлении и адаптации сети под условия военного времени. Cпециалисты регулярно восстанавливают базовые станции в прифронтовых территориях: мы возобновили работу 4800 базовых станций 4G", — сказала Фокусу пресс-секретарь компании Vodafone Виктория Павловская.

По ее словам, для обеспечения связи при перебоях с электроснабжением было установлено более 9000 новых аккумуляторных батарей на 2255 площадках, которые обеспечат дополнительную резервную мощность на 685 800 ампер-часов.

"Компания почти в 4 раза увеличила количество базовых станций, работающих на дизельных генераторах. Эти действия помогут нам поддерживать бесперебойную связь, даже если будут длительные отключения электроэнергии", — проинформировала она.

Топлива всем не хватит: от мобильных операторов ждут чуда

Масштабное отключение электроэнергии кратно увеличивает нагрузку на сети операторов. Украинцы сразу переходят со стационарного интернета на мобильный. Компании часто просят абонентов не скачивать большие файлы и не смотреть видео в YouTube, чтобы батареи работали дольше.

Государство требует от мобильных операторов чуда — создания параллельной стабильной системы электропитания, говорит Фокусу эксперт телекоммуникационного рынка Роман Химич.

Поддерживать постоянную работу длительное время невозможно. Максимум компании могут установить генераторы на части базовых станций. Если раньше станции работали без внешних блоков питания от двух до 4 часов, то теперь ресурс увеличили до 6 часов, пояснил он.

"Значительная часть объектов связи в густонаселенных районах питаются мощными генераторами. Но если блэкауты будут повторяться часто, неясно, что будет. Операторские сети могут просто лечь", — сказал специалист.

Еще одна проблема заключается в регулярном подвозе топлива на несколько тысяч объектов мобильных операторов. Киевстар, Vodafone и Lifecell придется закупать топливо за собственный счет, а у каждой компании минимум 10 000 площадок.

"Сети мобильной связи не рассчитаны на экстремальные условия, с которыми столкнулась Украина. При таких требованиях государству надо взять на себя обязанности обеспечения топливом объектов мобильной связи", — подытожил Химич.

Фокус ранее детально разбирал готовность украинских мобильных операторов к сложной зиме. Аккумуляторные батареи способны работать до 6 часов, а генератор на одной заправке — до двух суток.

Напомним, при ракетных ударах ВС РФ по энергообъектам может пропасть интернет. Чтобы вернуть связь хотя бы на 15 секунд, можно включить на несколько секунд режим полета в настройках смартфона.