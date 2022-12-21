Как подключиться к мобильному Интернету при отсутствии света: топ-5 способов (видео)

В работе мобильных сетей существуют много нюансов и параметров, переключая которые можно получить более стабильный сигнал.

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Во время отключений электроснабжения в Украине страдает и сотовая связь. YouTube-канал "ЦКВЙ" в своем ролике рассказал, как пользоваться мобильным Интернетом в такой ситуации.

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов в Украине регулярно отключают электроснабжение для стабилизации системы. Вместе с жилыми домами, супермаркетами, ресторанами и другими предприятиями отключаются и базовые станции мобильной связи, поэтому Интернет может пропасть. Ситуацию усложняет выросшая нагрузка на сети операторов, ведь абоненты переходят со стационарных подключений на мобильное.

Существуют несколько простых способов, как вернуть мобильный Интернет хотя бы на короткое время, чтобы связаться с близкими и посмотреть нужную информацию. Самый простой из них — отключить Wi-Fi и на несколько секунд включить режим полета в настройках — достаточно найти иконку самолета в меню быстрого запуска, свайпнув вниз на главном экране. После этого мобильный Интернет должен вернуться примерно на 10-15 секунд — этого достаточно, чтобы запустить мессенджер и написать сообщение.

Второй способ — принудительное (формированное) использование 4G. По умолчанию во многих смартфонах стоит автоматический выбор сети, поэтому иногда они переключаются на более медленный 3G, особенно часто такое происходит в местах пересечения покрытий. Чтобы этого избежать, можно открыть настройки мобильных сетей, выбрать нужную SIM-карту, открыть меню "Предпочтительные сети" и выбрать пункт "4G (LTE)".

Чтобы телефон на Android гарантированно работал только в режиме LTE, можно через вызов отправить команду *#*#4636#*#, выбрать "Настройки телефона" и "Установить нужный тип сети", а именно — "LTE only". Кроме того, можно скачать в Google Play Market приложение под названием "Force 4G". iPhone тоже можно перевести в такой режим, но это нелегально и противоречит пользовательскому соглашению с Apple.

С другой стороны, большинство абонентов сидят именно на 4G, поэтому если Интернет не тянет, рекомендуется воспользоваться третьим способом и поставить приоритетной сетью 3G. По словам блогера, при загруженности сети оператора таким образом можно повысить скорость загрузки примерно в 10 раз.

Четвертый способ — сменить оператора и получить связь получше. В одном доме может хорошо ловить "Киевстар", а в другом Vodafone или Lifecell, во многом это зависит от количества вышек поблизости. Чтобы не прогадать, следует скачать приложение, которое показывает расположение вышек и базовых станций мобильной связи поблизости, а затем проверить какой оператор предоставляет наиболее стабильную LTE-cеть. Дальше можно подобрать подходящий тариф и перенести свой номер в сеть другой компании.

Есть вероятность поймать покрытие своего оператора с быстрым мобильным Интернетом в своей квартире или доме, ведь может существовать "островок", куда вышка хорошо добивает, а дальше связь теряется. Для этого необходимо двигаться метр за метром, проверяя скорость соединения при помощи программы Speedtest. Способ малонадежный, ведь таких островков в доме может вовсе не быть, но его наличие позволит даже раздавать Wi-Fi со смартфона на другие устройства. Главное помнить, что с каждым подключенным гаджетом скорость падает.

Еще можно подключить LTE роутер с антенной, о которых мы писали ранее вместе с лучшими способами запустить Wi-Fi в доме при отключении света. На сегодняшний день существует много моделей со встроенными батареями, нужно лишь регулярно их заряжать.

Писали также, как заставить Интернет работать от повербанка при отключении света. Для этого необходимо выбрать правильного провайдера и купить соответствующий кабель.