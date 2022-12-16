Как заставить Интернет работать от пауэрбанка при отключении света (видео)

Внешняя батарея годится для подзарядки не только смартфона, но и роутера, нужно только подобрать подходящий кабель.

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Во время отключения света можно сохранить Интернет-соединение в квартире или доме, используя технические хитрости. Портал dev.ua предоставил подробную инструкцию для украинцев.

Первым делом необходимо связаться с поставщиком услуг по телефону или в мессенджерах и выяснить, можно ли настроить подключение к узлу связи с бесперебойным источником энергии. Это может быть оптоволоконный провайдер, такой как "Киевстар", "Ланет", "Триолан", "Датагруп", "О3", "Паутина" или с ADSL-провайдер, использующий телефонную линию, например, "Укртелеком" или "Vega".

Если такое подключение возможно, то можно перейти к следующему этапу, в противном случае следует подключиться к сети другого провайдера, который позаботился о питании Интернет-узла. В таком случае можно даже подключить Интернет к компьютеру напрямую, воспользовавшись оптоволоконным кабелем.

Необходимо узнать параметры питания абонентского устройства, полученного от провайдера или установленного самостоятельно: роутера, модема, маршрутизатора, оптического терминала и так далее. Важны два показателя: напряжение и мощность. Напряжение указано на обратной стороне прибора в вольтах (В или V), рядом же написана сила тока в амперах (А). Чтобы узнать мощность в ваттах (Вт или W), необходимо напряжение умножить на силу тока.

Примеры:

9 В * 0,6 А = 5,4 Вт

12 В * 0,6 А = 7,2 Вт

[ + – ] Характеристики, указанные на роутере TP-Link

Далее стоит купить специальный кабель для подключения устройства к повербанку, учитывая напряжение. Существует два типа таких кабелей: для 9 В и 12 В, притом оба имеют стандартный разъем DC диаметром 5,5 мм. Рекомендуется проверить, такой ли разъем на роутере, который необходимо запитать. Кроме того, если для подключения последовательно подключены несколько устройств, например, модем и роутер, то кабель необходимо подобрать для каждого из них.

[ + – ] Кабель USB 5 В/DC 9 B (DC 5,5 мм)

Когда кабели готовы, пора заняться источником энергии. Самое главное, чтобы мощности внешней батареи хватало для питания абонентского устройства — эта информация указывается прямо на корпусе повербанков, а в крайнем случае можно поискать характеристики модели в Интернете. Как упоминалось выше, мощность указывается в ваттах, поэтому нужно искать цифру рядом с буквой Вт или W.

Если подключены два абонентских устройства, то потребуется пауэрбанк с двумя USB-разъемами или же два аккумулятора. В случае использования одного павербанка для подключения нескольких кабелей, его мощность должна быть не меньше суммарной мощности абонентских устройств. Не последнюю роль играет емкость накопителя энергии, ведь чем она больше, тем дольше проработает Интернет при отключении электроснабжения. Следует также помнить о подзарядке аккумуляторов, когда в доме появляется свет.

Ранее рассказывали, как настроить Wi-Fi в доме при отключении света. Сегодня существует множество сетевых устройств, работающих автономно, например, USB-роутеры с 4G и точки доступа со встроенными аккумуляторами.