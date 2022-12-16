Як змусити інтернет працювати від повербанку під час відключення світла (відео)

Зовнішня батарея підходить для підзарядки не тільки смартфона, а й роутера, потрібно тільки підібрати відповідний кабель.

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Під час вимкнення світла можна зберегти інтернет-з'єднання у квартирі чи будинку, використовуючи технічні хитрощі. Портал dev.ua надав детальну інструкцію для українців.

Насамперед необхідно зв'язатися з постачальником послуг за телефоном або в месенджерах та з'ясувати, чи можна налаштувати підключення до вузла зв'язку з безперебійним джерелом енергії. Це може бути оптоволоконний провайдер, такий як "Київстар", "Ланет", "Тріолан", "Датагруп", "О3", "Павутина" або з ADSL-провайдер, який використовує телефонну лінію, наприклад, "Укртелеком" або "Vega".

Якщо таке підключення можливе, можна перейти до наступного етапу, інакше слід під'єднатися до мережі іншого провайдера, який подбав про живлення інтернет-вузла. У такому разі можна навіть під'єднати інтернет до комп'ютера безпосередньо, скориставшись оптоволоконним кабелем.

Необхідно дізнатися про параметри живлення абонентського пристрою, отриманого від провайдера або встановленого самостійно: роутера, модема, маршрутизатора, оптичного термінала і так далі. Важливі два показники: напруга та потужність. Напруга вказана на звороті приладу у вольтах (В або V), поруч написана сила струму в амперах (А). Щоб дізнатися потужність у Ват (Вт або W), необхідно напругу помножити на силу струму.

Приклади:

9 В * 0,6 А = 5,4 Вт

12 В * 0,6 А = 7,2 Вт

[ + – ] Характеристики, вказані на роутері TP-Link

Далі варто купити спеціальний кабель для підключення пристрою до повербанку з огляду на напругу. Існує два типи таких кабелів: для 9 і 12 В, притому обидва мають стандартний роз'єм DC діаметром 5,5 мм. Рекомендується перевірити, чи такий роз'єм на роутері, який потрібно під'єднати. Крім того, якщо для підключення послідовно під'єднано кілька пристроїв, наприклад, модем і роутер, кабель необхідно підібрати для кожного з них.

[ + – ] Кабель USB 5 B/DC 9 B (DC 5,5 мм)

Коли кабелі готові, настав час зайнятися джерелом енергії. Найголовніше, щоб потужності зовнішньої батареї вистачало для живлення абонентського пристрою — ця інформація вказується прямо на корпусі повербанків, а в крайньому разі можна знайти характеристики моделі в інтернеті. Як згадувалося вище, потужність вказується у ВАТ, тому потрібно шукати цифру поряд з буквою Вт або W.

Якщо під'єднано два абонентські пристрої, то знадобиться повербанк з двома USB-роз'ємами або два акумулятори. У разі використання одного повербанку для підключення кількох кабелів, його потужність повинна бути не меншою за сумарну потужність абонентських пристроїв. Не останню роль відіграє місткість накопичувача енергії, адже чим вона більша, тим довше пропрацює інтернет під час відключення електропостачання. Також слід пам'ятати про підзарядку акумуляторів, коли в будинку з'являється світло.

Раніше розповідали, як налаштувати Wi-Fi у будинку під час відключення світла. Сьогодні існує безліч мережевих пристроїв, що працюють автономно, наприклад, USB-роутери з 4G та точки доступу із вбудованими акумуляторами.