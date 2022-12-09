Як запустити Wi-Fi в будинку в разі відключення світла: найкращі способи (відео)

Декілька порад і відеоінструкцій для українців, яким важливо залишатися на зв'язку.

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Під час віялових відключень разом зі світлом у будинках і квартирах також зникає бездротовий інтернет. Фокус розповість, як зберегти Wi-Fi, не витрачаючи багато грошей.

Портативна зарядна станція

YouTube-канал Rozetka рекомендує українцям встановити вдома портативну зарядну станцію — велику батарею, яка дозволить і WiFi-роутер підключити, і зарядити гаджети для виходу в інтернет. Проте коштує таке задоволення недешево, тому перед покупкою варто розглянути доступніші варіанти. Раніше Фокус представив 10 найкращих портативних зарядних станцій вартістю до 35 тис. грн. Деякі моделі можна заряджати не тільки від електромережі, а й від сонячних батарей.

Точка доступу WiFi

Найпростішим і найдоступнішим способом запустити бездротовий інтернет є роздача зі смартфона. Таку функцію мають чи не всі сучасні смартфони, проте вона швидше розряджає акумулятор. Крім того, оператор може обмежити трафік, а мобільні мережі часто виявляються недоступними, адже через ті ж вимкнення світла "вирубаються" й базові станції зв'язку.

Інструкція для Android:

Відкрити меню "Налаштування"

Знайти розділ "Точка доступу Wi-Fi"

Перевести повзунок навпроти напису "Точка доступу Wi-Fi"

Прописати назву та пароль у налаштуваннях (це опція)

Інструкція для iOS:

Відкрити меню "Налаштування"

Перейти в "Стільникові дані" та вибрати "Режим модема"

Перемістити повзунок поруч із написом "Дозволяти іншим"

Подібну технологію підтримують деякі ноутбуки. Якщо мобільний комп'ютер вдалося підключити до мережі за допомогою кабелю або SIM-карти, слід відкрити "Панель управління", вибрати розділ "Мережа та інтернет", потім — "Мобільний хот-спот", вибрати "Дозволити використання мого інтернет-з'єднання на інших пристроях".

Модеми та маршрутизатори на батарейках

Rozetka показала технологію на прикладі Wi-Fi-роутер Ergo W02-CRC9 — пристрою розміром із flash-накопичувач, усередину якого потрібно вставити SIM-карту з підтримкою 4G і відповідним тарифом від мобільного оператора, краще з безлімітним мобільним інтернетом або великою кількістю трафіку. Його можна підключити через USB-роз'єм до ноутбука, комп'ютера, планшета або павербанка. В Україні його можна купити за 1600 грн.

Ergo W02-CRC9 і схожі моделі мають також маленький круглий роз'єм для підключення зовнішньої антени, що підсилює сигнал, — так роутер стане надійнішим за роздачу зі смартфона, хоча не варто розраховувати на високу швидкість. За наявності антени варто завантажити мобільний додаток під назвою Cell Tower Locator і визначити, де розташована найближча станція базового зв'язку, а потім направити приймач у її бік. Якщо інтернет не з'являється, слід вибрати інші вишки поблизу та спробувати зловити сигнал від них.

Щоб не витрачати заряд ноутбуків або павербанків, можна придбати маршрутизатор зі вбудованим акумулятором. Наприклад, Tecno TR118 4G-LTE за 2400 грн дозволяє підключити звичайний інтернет-кабель і роздавати Wi-Fi, ніби роутер. За словами розробників, батареї на 2600 мАг вистачає на 12 годин роботи. Однак не всі постачальники та не в усіх будинках встановлюють акумулятори на маршрутизатори, тому в разі відключення світла зникає мережа. Перед покупкою роутера на батарейках варто з'ясувати в провайдера, чи є сенс ставити його. Втім, Tecno TR118 має також роз'єм для SIM-карти та може роздавати мобільний інтернет практично в будь-якому місці, де дозволяє покриття оператора. На українському ринку є потужніші та дорожчі моделі, які роздають Wi-Fi далі й довше, наприклад, Keenetic Hero 4G за 5,5 тис. грн — справа смаку та потреб конкретного користувача.

Нещодавно писали, як покращити Wi-Fi та прискорити інтернет удома. Одні способи безплатні й доступні кожному, а інші вимагають фінансових вкладень.