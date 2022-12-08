Як покращити Wi-Fi та прискорити Інтернет вдома: лайфхаки для українців

Хороший сигнал дозволить не тільки користуватися Інтернетом у будь-якій частині будинку, а й ділитися із сусідами у випадку перебоїв із електроенергією.

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Технологія Wi-Fi використовується для бездротового доступу до Інтернету, але дуже залежить від електрики. Під час відключення світла українці можуть ділитися мережею зі своїми сусідами навіть в інших будинках, але для цього треба посилити сигнал — Фокус розповість, як це зробити.

Чудо Wi-Fi, доступне кожному

Зазвичай провайдер заводить до будинку чи квартири кабель, який можна безпосередньо підключити до комп'ютера чи ноутбука. Середньостатистичний житель України має більше одного пристрою, тому потрібен засіб для одночасного підключення, і найкраще для цієї мети підходять Wi-Fi роутери. Вони створюють бездротову мережу, до якої дуже легко підключитися — достатньо відкрити список доступних підключень, вибрати потрібну назву і ввести пароль, якщо є.

Як збільшити дальність? Просто переставити

Роутери відрізняються один від одного швидкістю передачі даних і "дальнобійністю", але стандартну досяжність сигналу можна покращити різними засобами. Найпростіший спосіб — встановити прилад якомога вище, наприклад, на шафу або на верхньому поверсі приватного будинку. Якщо ж потрібно роздати Wi-Fi друзям із сусіднього будинку, де світло відключають в інший час, то краще підсунути пристрій максимально близько до нього, переконавшись, що на шляху сигналу якнайменше товстих стін.

Передова технологія Wi-Fi 6

Технічний прогрес не стоїть на місці — вчені розробляють нові способи передачі даних, які втілюються у пристроях. Сьогодні на ринку представлені роутери із підтримкою передового стандарту 802.11aх на 5 ГГц, які називають Wi-Fi 6-го покоління. Водночас, багато українців досі користуються старими повільнішими моделями, які працюють на частоті 2,4 ГГц.

Тим, хто хоче гарантовано посилити сигнал бездротового інтернету, слід придбати роутер з підтримкою Wi-Fi 6. Коштують вони недешево — близько 6000-7000 грн.

Посилення роутера антеною

Велику роль передачі сигналу грають антени. Багато роутерів мають вбудовані антени, які можна направляти для розширення покриття в той чи інший бік. Однак при необхідності можна купити окрему антену потужніше, що підключається через кабель. Це особливо ефективний варіант для старих моделей із невеликим радіусом дії.

Оновлення ПЗ

Роутери мають не лише апаратну, а й програмну складову. В адресному рядку будь-якого браузера можна прописати "192.168.0.1", ввести логін та пароль, вказані на коробці, та відкрити сервіс для налаштування та змінювати різні параметри, зокрема пароль, систему захисту та кількість підключених користувачів. Добросовісні виробники іноді випускають оновлення ПЗ, що усувають недоліки і покращують роботу пристрою.

Користувачам слід час від часу перевіряти наявність оновлень мікропрограми в нижньому лівому куті меню налаштувань. Достатньо натиснути кнопку, щоб система встановила необхідне програмне забезпечення. Можливо, після цього сигнал Wi-Fi посилиться і діставатиме далі.

Точка доступу зі старого роутера

Іноді роутери доводиться міняти, як і мобільні телефони, проте застарілі моделі можуть послужити в парі з новими. Старий пристрій можна підключити до мережі за допомогою LAN-кабелю, поставити в дальній кімнаті та налаштувати як додаткову точку доступу. У такому разі він теж роздаватиме Wi-Fi, збільшивши загальне покриття і усуваючи "сліпі" зони.

Розвантаження мережі: прибираємо зайве

Сьогодні існує безліч гаджетів, здатних підключатися до Wi-Fi: ноутбуки, планшети, смартфони, годинники, пилососи, чайники, будильники, колонки, датчики "розумного" дому тощо. На кожен підключений пристрій роутер виділяє певну кількість ресурсів, і часом швидкості просто не вистачає на всіх, і що далі гаджет, то складніше йому користуватися Інтернетом. Вихід із ситуації банальний і простий: при виникненні проблем слід відключити кілька приладів, які не потрібні прямо зараз, або просто від'єднати їх від мережі. Сигнал одразу хоч трохи, але посилиться.

Раніше вчені з Саудівської Аравії розробили шибки для вікон, які можуть роздавати Wi-Fi. Вони використовують зміну полярності світла, щоб кодувати та передавати дані на різні пристрої.