Вікна з "розумного" скла зможуть роздавати Wi-Fi за допомогою зміненого сонячного світла

Прототип пристрою під час тестів передав дані на смартфон зі швидкістю 16 кілобітів за секунду.

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Учені з Університету науки й технологій імені короля Абдалли розробили пристрій на основі "розумного скла", здатного змінювати полярність сонячного світла, що проходить через нього. У майбутньому такі шибки, вставлені у вікна, змогли б роздавати Wi-Fi людям, які перебувають у приміщенні, пише newatlas.com.

Смартскло складається з двоелементних рідкокристалічних затворів (DLS). Саме вони відповідальні за зміну полярності світла. Дослідники розглядають цю властивість як можливість двійкового кодування, яке використовується комп'ютерною технікою, — відомі 1 і 0. Водночас не варто думати, що в разі зміни полярності світло почне блимати. Цей процес невловимий для людських очей. Мерехтіння ми бачимо тоді, коли змінюється інтенсивність освітлення.

У ході тестування роботи "розумного" скла вчені виявили, що камери смартфонів можуть вловлювати посиланий або двійковий код і розшифровувати його камерами смартфонів. Це означає, що апарат може передавати інформацію, що він і зробив, — зі швидкістю 16 кілобітів за секунду. Дослідники вірять, що смартскло зможе роздавати Wi-Fi. Поки що вони прагнуть удосконалити гаджет так, щоб він зміг передавати дані в мегабітах.

У статті йдеться про те, що звичайні Wi-Fi-маршрутизатори споживають від 5 до 20 Вт енергії, а от "розумне" скло — лише 1 Вт, тому пристрій може живити сонячна батарея. Особливість конструкції, однак, така, що живитиметься смартскло вдень, а роздаватиме Wi-Fi увечері (коли стемніє).

Раніше ми повідомляли про те, що нещодавно було побито рекорд швидкості передачі даних. Учені змогли створити пристрій, який передав інформацію на швидкості 1,84 Пбіт/с.