Суперпроцесор може передати весь світовий інтернет-трафік зі швидкістю 1,84 Пбіт/с

Вкотре вчені побили рекорд швидкості передачі даних, використовуючи світло як носій інформації.

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Інженерам із Данського технічного університету та Технологічного університету Чалмерса вдалося передати дані через оптоволокно зі швидкістю 1,84 Петабіта за секунду (Пбіт/с). Результати дослідження опубліковали в журналі Nature Photonics.

Щоб зрозуміти, що означає передача інформації зі швидкістю 1,84 Пбіт/с, наведемо простий приклад: ймовірно, ваш інтернет-провайдер забезпечує швидкість 1 Гігабіт, тож 1 Петабіт — це швидше в мільйон разів, це в 20 разів швидше, ніж мережа ESnet6, якою передають інформацію вчені NASA.

Під час експерименту група дослідників використовувала одне джерело світла та один оптичний процесор. Тест відбувався так: на мікросхему, яка розділила світло на різні 223 частоти, застосовували інфрачервоний лазер. Потім дані закодували шляхом модуляції амплітуди, фази та поляризації кожної з цих світлових частот, а потім знову об'єднали їх і передали по оптоволоконному кабелю довжиною 7,9 км з 37 окремими ядрами.

Як пише видання newatlas.com, пропускна спроможність світової інтернет-мережі становить 1 Пбіт/с. На практиці вчені довели, що нова технологія може обробляти глобальний трафік одномоментно. І навіть майже вдвічі більше.

Автори дослідження заявляють, що оптичний чип можна доопрацювати, і навіть можна застосувати обчислювальну модель масштабування передачі. Це допоможе досягти ще більших швидкостей. Теоретично, впевнені вчені, можна буде навіть досягти швидкості 100 Пбіт/с.

Раніше ми повідомляли, що зарядки USB4 2.0 зможуть допомогти пристроям передавати інформацію на великій швидкості — до 80 Гбіт/с. USB Promoter Group нещодавно заявила, що працює над новою архітектурою та специфікацією USB-портів наступного покоління. Подробиці технології поки що тримають у суворій таємниці.