Супер процессор может передать весь мировой интернет-трафик со скоростью 1,84 Пбит/с

В очередной раз ученые побили рекорд скорости передачи данных, используя свет в качестве носителя информации.

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Инженерам из Датского технического университета и Технологического университета Чалмерса удалось передать данные через оптоволокно со скоростью 1,84 Петабита в секунду (Пбит/с). Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Photonics.

Чтобы понять, что означает передача информации на скорости 1,84 Пбит/с, приведем простой пример: вероятно, ваш интернет-провайдер обеспечивает скорость в 1 Гигабит, так вот 1 Петабит — это быстрее в миллион раз, это в 20 раз быстрее, чем сеть ESnet6, по которой передают информацию ученые NASA.

В ходе эксперимента группа исследователей использовала один источник света и один оптический процессор. Тест проходил следующим образом: на микросхему, которая разделила свет на различные 223 частоты, воздействовали инфракрасным лазером. Затем данные закодировали путем модуляции амплитуды, фазы и поляризации каждой из этих световых частот, а после снова объединили их и передали по оптоволоконному кабелю длиной 7,9 км с 37-ю отдельными ядрами.

Как пишет издание newatlas.com, пропускная способность мировой интернет-сети составляет 1 Пбит/с. Ученые на практике доказали, что новая технология может обрабатывать глобальный трафик одномоментно. И даже практически в два раза больше.

Авторы исследования заявляют, что оптический чип можно доработать, а также можно применить вычислительную модель для масштабирования передачи информации. Это поможет достичь еще больших скоростей. Теоретически, уверены ученые, можно будет даже достичь скорости в 100 Пбит/с.

Ранее мы сообщали о том, что зарядки типа USB4 2.0 смогут помочь устройствам передавать информацию на большой скорости — до 80 Гбит/с. USB Promoter Group недавно заявила, что работает над новой архитектурой и спецификацией USB-портов следующего поколения. Подробности технологии пока держат в строгом секрете.