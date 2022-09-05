USB-зарядка версии 2.0 сможет передавать данные с невероятной скоростью - 80 Гбит/с

USB4 версии 2.0 также будет совместим с USB4 версии 1.0, USB 3.2, USB 2.0 и Thunderbolt 3.

В ближайшем будущем USB-устройства начнут работать намного быстрее. Группа промоутеров USB объявила о внедрении спецификации USB4 версии 2.0, которая удвоит скорость передачи данных до 80 Гбит/с, сообщает издание businesswire.com.

Первая версия USB4 была подробно описана в 2019 году и предлагала пропускную способность 40 Гбит/с, что вдвое больше, чем у USB предыдущего поколения — 3.2 Gen 2x2. Прошло три года, и скорость снова удвоится, говорится в материале.

USB Promoter Group (Группа промоутеров USB), в которую входят такие компании, как Apple, Intel и Microsoft, разработала спецификацию для USB4 версии 2.0. Новая архитектура позволит кабелям USB Type-C передавать данные со скоростью до 80 Гбит/с. Быстрее будут передавать данные и кабели USB-C, которые пока поддерживают скорость 40 Гбит/с. Как именно это будет работать, пока не уточняется.

"Обновленная спецификация USB4 удваивает производительность передачи данных, чтобы обеспечить более высокий уровень функциональности экосистемы USB Type-C", — сказал Брэд Сондерс, председатель USB Promoter Group. "Решения, которые получают наибольшую выгоду от этого повышения скорости, включают в себя более производительные дисплеи, хранилища, а также концентраторы и док-станции на базе USB".

USB4 версии 2.0 также будет совместим с USB4 версии 1.0, USB 3.2, USB 2.0 и Thunderbolt 3.

Специфика новой технологии еще не объявлена, но Группа промоутеров USB обещает опубликовать данную информацию до мероприятия USB DevDays, которое состоится в ноябре 2022 года. Первые коммерческие устройства, использующие USB4 версии 2.0, начнут выпускаться в ближайшие несколько лет, говорится в материале.

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