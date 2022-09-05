USB-зарядка версії 2.0 зможе передавати дані з неймовірною швидкістю — 80 Гбіт/с

USB4 версії 2.0 також буде сумісний із USB4 версії 1.0, USB 3.2, USB 2.0 і Thunderbolt 3.

У найближчому майбутньому USB-пристрої почнуть працювати набагато швидше. Група промоутерів USB оголосила про впровадження специфікації USB4 версії 2.0, яка подвоїть швидкість передачі до 80 Гбіт/с, повідомляє видання businesswire.com.

Перша версія USB4 була докладно описана у 2019 році та пропонувала пропускну спроможність 40 Гбіт/с, що вдвічі більше, ніж USB попереднього покоління — 3.2 Gen 2x2. Минули три роки, і швидкість знову подвоїться, йдеться в матеріалі.

USB Promoter Group (Група промоутерів USB), до якої входять такі компанії як Apple, Intel і Microsoft, розробила специфікацію для USB4 версії 2.0. Нова архітектура дозволить кабелям USB Type-C передавати дані зі швидкістю до 80 Гбіт/с. Швидше передаватимуть дані та кабелі USB-C, які поки що підтримують швидкість 40 Гбіт/с. Як саме це працюватиме, доки не уточнюється.

"Оновлена специфікація USB4 подвоює продуктивність передачі даних, щоб забезпечити вищий рівень функціональності екосистеми USB Type-C, — сказав Бред Сондерс, голова USB Promoter Group. — Рішення, які отримують найбільшу вигоду від цього підвищення швидкості, включають продуктивніші дисплеї, сховища, а також концентратори й док-станції на базі USB".

USB4 версії 2.0 також буде сумісний із USB4 версії 1.0, USB 3.2, USB 2.0 і Thunderbolt 3.

Специфіку нової технології ще не оголосили, але Група промоутерів USB обіцяє опублікувати цю інформацію до заходу USB DevDays, який відбудеться в листопаді 2022 року. Перші комерційні пристрої, що використовують USB4 версії 2.0, почнуть випускати протягом кількох років, ідеться в матеріалі.

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