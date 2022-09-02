Замість iPhone та Samsung. Зубожілі росіяни купують смартфони невідомих марок

Російські споживачі змушені купувати китайські або вживані пристрої через підвищення цін та догляд великих брендів з ринку.

На тлі санкцій жителі Росії почали купувати смартфони маловідомих виробників. Про це виданню СNews розповіли співробітники аналітичної компанії Calltouch.

За підрахунками аналітиків, з 24 лютого 2022 близько 19% росіян вирішили купувати лише смартфони від непопулярних брендів, ще 11% роздумують над покупкою маловідомих моделей. Водночас все більше жителів РФ вибирають пристрої із найнижчої або середньої цінової категорії, що вказує на падіння купівельної спроможності. 30% учасників опитування заявили, що просто відклали покупку телефонів до найкращих часів.

Експерти звернули увагу на зниження попиту на смартфони Samsung та iPhone від Apple, які мають велику популярність у багатьох інших країнах. Колись продукція цих брендів була дуже популярна і в Росії, але на початку березня компанії вирішили залишити країну через збройну агресію щодо України. Наразі 41% опитаних росіян кажуть, що купують смартфони з Китаю.

Досить велика частина населення Росії (14%) все ще хоче купувати гаджети брендів, що їм сподобалися, але не може знайти їх у магазинах країни після введення санкцій, тому веде пошуки за кордоном. У такій ситуації близько 50% росіян почали лояльніше ставитись до нелегальних методів купівлі пристроїв. Наприклад, влада РФ схвалила так званий "паралельний імпорт", тобто ввезення товарів без дозволу офіційного виробника — його схвалили 10% опитаних.

Приблизно 35% російських споживачів зацікавилися старими смартфонами на вторинному ринку. Ймовірно, для багатьох це єдина можливість отримати хорошу модель на тлі підвищення цін на нову техніку, в деяких випадках стрибок становив 10-15%. Ще 9% віддають перевагу замовленню китайських смартфонів на іноземних сайтах з міжнародною доставкою — виходить набагато дешевше, ніж у роздрібних магазинах у РФ.

На початку серпня з'явилася інформація, що китайська компанія Huawei зупинила продаж своєї техніки в РФ. Росіянам став недоступним фірмовий інтернет-магазин Huawei VMALL, а також замовлення в офіційному додатку.

Писали також, що в Росії можуть заблокувати всі смартфони на iOS та Android. За словами голови асоціації розробників вітчизняних програмних продуктів Наталія Касперська, у виробників техніки є можливість зробити це віддалено.