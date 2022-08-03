Китайська компанія Huawei зупинила продаж своєї техніки в РФ

Виробник із 1 серпня припинив продаж через свій інтернет-магазин Huawei VMALL. Замовлені раніше товари доставлять клієнтам.

Китайський виробник смартфонів Huawei з 1 серпня зупинив продаж у Росії через свій інтернет-магазин Huawei VMALL. Про це повідомляє сайт компанії.

Як уточнюється, росіяни також не зможуть зробити замовлення через однойменний мобільний додаток.

У той же час компанія підкреслює, що ті клієнти, хто встиг зробити замовлення до 1 серпня, отримають товари в звичайному режимі. На всі товари, придбані раніше в інтернет-магазині, гарантійне обслуговування буде поширюватися і надалі.

Поступовий відхід Huawei з російського ринку

Китайська компанія почала скорочувати свою присутність у Росії ще в березні, тобто одразу після вторгнення РФ в Україну. Так, видання Financial Times повідомляло, що Huawei нарівні з іншими виробниками з Китаю, Xiaomi та Oppo, скоротила постачання смартфонів до Росії вдвічі з початку повномасштабної війни. Як уточнювалося, це було пов'язано з обвалом рубля та західними санкціями.

На початок червня Huawei закрила 4 свої офіційні торгові точки в РФ з 19-ти наявних на російському ринку. Тоді ж уточнювалося, що найближчим часом закриття магазинів продовжиться. Як основна причина такого рішення називалася нестача продукції на складах і падіння попиту на смартфони.

У той же час агентство РБК із посиланням на власне джерело написало, що в компанії немає власних магазинів в РФ. Йдеться про бізнес партнерів, які вирішили закрити частину магазинів, оскільки утримувати їх стало невигідно через відсутність товарів.

Нагадаємо, компанія Apple, яка відмовилася продавати свої пристрої на російському ринку після вторгнення військ РФ в Україну, продовжує завозити продукцію на територію країни-агресора. Так, компанія виконує свої гарантійні зобов'язання.

Раніше Фокус писав про те, що російська мережа re:Store, яка торгує технікою від Apple, продовжила працювати навіть після того, як бренд заявив про припинення постачання до РФ.

Повідомляли також, що відомі марки електроніки в РФ почали замінювати на італійські та китайські ноунейм-бренди.