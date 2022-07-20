Apple продовжує завозити свої гаджети до Росії, але не для продажу

Так компанія виконує свої гарантійні зобов'язання.

Російським ЗМІ стало відомо, що американська компанія Apple, яка відмовилася продавати свої пристрої на російському ринку після вторгнення військ РФ на територію України, продовжує завозити продукцію на територію країни-агресора. Про це пише видання "Известия".

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За повідомленням медіа, кількість пристроїв обчислюється тисячами, і завезення відбувається щомісяця, проте в магазинах техніка так і не з'явиться. Російські експерти в коментарі виданню зазначили, що Apple не має на меті повністю згорнути бізнес у Росії, а тому привозить продукцію "для виконання гарантійних зобов'язань".

"Известия" вказують, що інформацію вони отримали з кількох джерел, "близьких до російських партнерів" Apple. За словами джерел, американський розробник ввіз кілька тисяч телефонів і комп'ютерів. Медіа зазначає, що гарантія продукції, ввезеної раніше легально, тобто з дозволу Apple, все ще діє, а тому компанія продовжує піклуватися про клієнтів. Якщо в когось гаджет поламався і полагодити його неможливо, то власник може звернутися в авторизований сервісний центр, де поламаний пристрій замінять на новий. Саме тому постачання на територію РФ все ще триває. Деякі сервісні центри підтвердили цю інформацію.

У компаніях "МТС", "М.Відео — Ельдорадо" та "re:Store", які продають електроніку, наголосили, що гарантія діє лише на гаджети, ввезені легально, тобто до того, як Apple відмовилася продавати свої товари до РФ у березні 2022 року після нападу російських військ на територію України. На пристрої, завезені за програмою з так званого паралельного імпорту, тобто контрабандою гарантія не поширюється. Нагадаємо, що санкції проти Росії підтримала не лише Apple, а й такі гравці ринку, як Intel, Dell, HP, Cisco та інші.

Раніше Фокус писав про те, що російська мережа "re:Store", яка торгує технікою від Apple, продовжила працювати навіть після того, як бренд заявив про припинення поставок у РФ.

Інформували також і про те, що в Росії не вистачає деталей для ремонту електроніки від південно-корейських та китайських марок.

Повідомляли, що сервісні центри РФ змушені закуповувати нову техніку, щоб розбирати її на запчастини та забезпечувати ремонт.