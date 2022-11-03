Окна из "умного" стекла смогут раздавать Wi-Fi при помощи измененного солнечного света

Прототип устройства во время тестов передал данные на смартфон со скоростью 16 килобит в секунду.

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Ученые из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы разработали устройство на основе "умного стекла", способного менять полярность солнечного света, проходящего через него. В будущем такие стекла, вставленные в окна, смогли бы раздавать Wi-Fi людям, находящимся в помещении, пишет newatlas.com.

Смарт-стекло состоит из двухэлементных жидкокристаллических затворов (DLS). Именно они ответственны за изменение полярности света. Исследователи рассматривают это свойство как возможность двоичного кодирования, используемого компьютерной техникой — известные 1 и 0. При этом не стоит думать, что при изменении полярности свет начнет мигать. Данный процесс неуловим для человеческих глаз. Мерцание мы видим тогда, когда меняется интенсивность освещения.

В ходе тестирования работы "умного" стекла, ученые обнаружили, что камеры смартфонов могут улавливать посылаемый или двоичный код и расшифровывать его обнаружены и декодированы камерами смартфонов. Это означает, что аппарат может передавать информацию, что он и сделал — со скоростью 16 килобит в секунду. Исследователи верят, что смарт-стекло сможет раздавать Wi-Fi. Пока они стремятся усовершенствовать гаджет таким образом, чтобы он смог передавать данные в мегабитах.

В статье говорится, что обычные Wi-Fi-маршрутизаторы потребляют от 5 до 20 Вт энергии, а вот "умное" стекло — только 1 Вт, поэтому устройство может питать солнечная батарея. Особенность конструкции, однако, такова, что питаться смарт-стекло будет днем, а раздавать Wi-Fi — вечером (когда стемнеет).

Ранее мы сообщали о том, что недавно был побит рекорд скорости передачи данных. Ученые смогли создать устройство, которое передало информацию на скорости 1,84 Пбит/с.