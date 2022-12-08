Как улучшить Wi-Fi и ускорить Интернет дома: лайфхаки для украинцев

Хороший сигнал позволит не только пользоваться Интернетом в любой части дома, но и делиться с соседями в случае перебоев с электроэнергией.

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Технология Wi-Fi используется для беспроводного доступа в Интернет, но очень зависит от электричества. Во время отключения света украинцы могут делиться сетью со своими соседями даже в других домах, но для этого необходимо усилить сигнал — Фокус расскажет, как это сделать.

Чудо Wi-Fi, доступное каждому

Как правило, провайдер заводит в дом или квартиру кабель, который можно напрямую подключить к компьютеру или ноутбуку. У среднестатистического жителя Украины больше одного устройства, поэтому нужно средство для одновременного подключения, и лучше всего для этой цели подходят Wi-Fi роутеры. Они создают беспроводную сеть, к которой очень легко подключиться — достаточно открыть список доступных подключений, выбрать нужное название и ввести пароль, если таковой имеется.

Как увеличить дальность? Просто переставить

Роутеры отличаются друг от друга скоростью передачи данных и "дальнобойностью", но стандартную досягаемость сигнала можно улучшить разными средствами. Самый простой способ — установить прибор как можно выше, например, на шкаф или на верхнем этаже частного дома. Если же нужно раздать Wi-Fi друзьям из соседнего дома, где свет отключают в другое время, то лучше пододвинуть устройство максимально близко к нему, убедившись, что на пути сигнала как можно меньше толстых стен.

Передовая технология Wi-Fi 6

Технический прогресс не стоит на месте — ученые разрабатывают новые способы передачи данных, которые воплощаются в устройствах. Сегодня на рынке представлены роутеры с поддержкой передового стандарта 802.11aх на 5 ГГц, который называют Wi-Fi 6-го поколения. В то же время, многие украинцы до сих пор пользуются старыми более медленными моделями, работающими на частоте 2,4 ГГц.

Тем, кто хочет гарантированно усилить сигнал беспроводного интернета, следует обзавестись роутером с поддержкой Wi-Fi 6. Стоят они недешево — около 6000-7000 грн.

Усиление роутера антенной

Большую роль в передаче сигнала играют антенны. Многие роутеры имеют встроенные антенны, которые можно направлять для расширения покрытия в ту или иную сторону. Однако при необходимости можно купить отдельную антенну помощнее, подключающуюся кабелем. Это особенно эффективный вариант для старых моделей с небольшим радиусом действия.

Обновление ПО

Роутеры имеют не только аппаратную, но и программную составляющую. В адресной строке любого браузера можно прописать "192.168.0.1", ввести логин и пароль, указанные на коробке, и открыть сервис для настройки и менять различные параметры, в том числе пароль, систему защиты и количество подключенных пользователей. Добросовестные производители время от времени выпускают обновление ПО, устраняющие недостатки и улучшающие работу устройства.

Пользователям следует время от времени проверять наличие обновлений прошивки в нижнем левом углу меню настроек. Достаточно нажать кнопку, чтобы система установила необходимое программное обеспечение. Вполне возможно, после этого сигнал Wi-Fi усилится и будет доставать дальше.

Точка доступа из старого роутера

Иногда роутеры приходится менять, как и мобильные телефоны, однако устаревшие модели еще могут послужить в паре с новыми. Старое устройство можно подключить к сети с помощью LAN-кабеля, поставить в дальней комнате и настроить, как дополнительную точку доступа. В таком случае оно тоже будет раздавать Wi-Fi, увеличив общее покрытие и устраняя "слепые" зоны.

Разгрузка сети: убираем лишнее

Сегодня существуют множество гаджетов, способных подключаться к Wi-Fi: ноутбуки, планшеты, смартфоны, часы, пылесосы, чайники, будильники, колонки, датчики "умного" дома и так далее. На каждое подключенное устройство роутер выделяет определенное количество ресурсов, и порой скорости просто не хватает на всех, и чем дальше гаджет, тем сложнее ему пользоваться Интернетом. Выход из ситуации банален и прост: при возникновении проблем следует отключить несколько приборов, которые не нужны прямо сейчас, либо же просто отсоединить их от Сети. Сигнал сразу же хоть немного, но усилится.

Ранее ученые из Саудовской Аравии разработали стекла для окон, которые могут раздавать Wi-Fi. Они используют изменение полярности света, чтобы кодировать и передавать данные на различные устройства.