Как запустить Wi-Fi в доме при отключении света: самые лучшие способы (видео)

Несколько советов и видеоинструкций для украинцев, которым важно оставаться на связи.

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Во время веерных отключений вместе со светом в домах и квартирах также пропадает беспроводной Интернет. Фокус расскажет, как сохранить Wi-Fi, не тратя много денег.

Портативная зарядная станция

YouTube-канал Rozetka рекомендует украинцам установить дома портативную зарядную станцию — большую батарею, которая позволит и WiFi-роутер подключить, и зарядить гаджеты, используемые для выхода в Интернет. Однако стоит такое удовольствие недешево, поэтому перед покупкой стоит рассмотреть более доступные варианты. Ранее Фокус представил 10 лучших портативных зарядных станций стоимостью до 35 тыс. грн. Некоторые модели можно подзаряжать не только от электросети, но и от солнечных батарей.

Точка доступа WiFi

Самым простым и доступным способом запустить беспроводной Интернет является раздача со смартфона. Такую функцию имеют едва ли не все современные смартфоны, однако она быстрее разряжает аккумулятор. Кроме того, оператор может ограничить трафик, а мобильные сети части оказываются недоступны, ведь из-за тех же отключений света "вырубаются" и базовые станции связи.

Инструкция для Android:

Открыть меню "Настройки"

Найти раздел "Точка доступа Wi-Fi"

Перевести ползунок напротив надписи "Точка доступа Wi-Fi"

Прописать название и пароль в настройках (опционально)

Инструкция для iOS:

Открыть меню "Настройки"

Перейти в "Сотовые данные" и выбрать "Режим модема"

Переместить ползунок рядом с надписью "Разрешать другим"

Подобную технологию поддерживают также некоторые ноутбуки. Если мобильный компьютер удалось подключить к сети с помощью кабеля или SIM-карты, то следует открыть "Панель управления", выбрать раздел "Сеть и Интернет", затем — "Мобильный хот-спот", выбрать "Разрешить использование моего Интернет-соединения на других устройствах".

Модемы и маршрутизаторы на батарейках

Rozetka показала технологию на примере Wi-Fi-роутер Ergo W02-CRC9 — это устройство размером с flash-накопитель, внутрь которого нужно вставить SIM-карту с поддержкой 4G и соответствующим тарифом от мобильного оператора, лучше с безлимитным мобильным Интернетом или большим количеством трафика. Его можно подключить через USB-разъем к ноутбуку, компьютеру, планшету или повербанку. В Украине его можно купить за 1600 грн.

Ergo W02-CRC9 и похожие модели имеют также маленький круглый разъем для подключения внешней антенны, усиливающей сигнал — таким образом роутер станет надежнее раздачи со смартфона, хотя не стоит рассчитывать на высокую скорость. При наличии антенны стоит скачать мобильное приложение под названием Cell Tower Locator и определить, где находится ближайшая станция базовой связи, а затем направить приемник в ее сторону. Если Интернет не появляется, то следует выбрать другие вышки поблизости и попробовать поймать сигнал от них.

Чтобы не тратить заряд ноутбуков или повербанков, можно приобрести маршрутизатор со встроенным аккумулятором. К примеру, Tecno TR118 4G-LTE за 2400 грн позволяет подключить обычный интернет-кабель и раздавать Wi-Fi, подобно роутеру. По словам разработчиков, батареи на 2600 мАч хватает на 12 ч работы. Однако не все поставщики и не во всех домах устанавливают аккумуляторы на маршрутизаторы, поэтому при отключении света пропадает и сеть. Перед покупкой роутера на батарейках стоит выяснить у провайдера, есть ли смысл его ставить. Впрочем, Tecno TR118 имеет также разъем для SIM-карты и может раздавать мобильный Интернет практически в любом месте, где позволяет покрытие оператора. На украинском рынке есть более мощные и дорогие модели, которые раздают Wi-Fi дальше и дольше, например, Keenetic Hero 4G за 5,5 тыс. грн — дело вкуса и потребностей конкретного пользователя.

Недавно писали, как улучшить Wi-Fi и ускорить Интернет дома. Одни способы бесплатны и доступны каждому, а другие требуют финансовых вложений,