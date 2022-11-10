Портативные зарядные станции для дома: 10 бюджетных моделей до 30 тыс. грн

Компактные, работающие от солнечных батарей, оснащенные осветительными панелями и недорогие. Модели электростанций с такими характеристиками — в обзоре Фокуса.

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Портативные зарядные станции помогут украинцам держать всю необходимую электронику заряженной и даже обеспечат аварийное освещение, если во время веерных отключений электроэнергии свет отключат надолго. Фокус собрал в этом материале информацию об относительно недорогих повербанках — до 35 тыс. грн, которые, кроме прочего, можно запитывать от солнечных панелей, тем самым сделав свою домашнюю энергосистему полностью автономной.

Что такое портативная зарядная станция

Прежде чем рассказать, как работает портативная зарядная станция, давайте разъясним, зачем она нужна. Портативная зарядная электростанция способна питать устройства, когда нет электричества. По сути, это очень мощный повербанк, к которому вы можете подключить сразу несколько гаджетов (два и больше).

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Станции, как вы уже догадались, нужно тоже заряжать. Их литий-ионные аккумуляторы накапливают энергию, а потом отдают ее другим гаджетам при подключении. Есть устройства, которые питаются от электросети, есть такие, которые питаются благодаря солнечной энергии. В последнем случае в комплект поставки входят компактные солнечные батареи, конструкция которых позволяет установить их даже на балконе, если вы живете в большом городе, во многоэтажке.

При выборе зарядной станции для дома самым важным параметром является мощность аккумулятора — чем она больше, тем лучше. Однако стоит не забывать и о том, что чем мощнее батарея, тем выше энергопотребление. И все же при веерных отключения электричества для городских жителей, которые не имеют возможности пользоваться генераторами, портативные зарядные станции — отличный выбор.

В нашем материале мы рассмотрим несколько бюджетных моделей, продающихся на украинском рынке. Информацию о ценах мы взяли с сайта hotline.ua.

Зарядная станция для телефонов Xtorm Xtreme Power Black (XP070)

Первое место в нашем топе занимает бюджетная станция, способная питать смартфоны, планшеты, беспроводные наушники, смарт-часы, фитнес-браслеты и другие гаджеты. Устройство очень компактное, так что легко поместится в сумку или рюкзак. Оно оснащено технологией быстрой зарядки, емкость его аккумулятора составляет 19 200 мАч. Беспроводную зарядку станция не поддерживает.

[ + – ] Портативный генератор для гаджетов Xtorm Xtreme Power Black

Характеристики Xtorm Xtreme Power Black:

Порты: USBx1, USB Type-C x1, розетка

Quick Charge 3.0: есть

Power Delivery 3: есть

Емкость аккумулятора: 19 200 мАч

Габариты: 180x71x54 мм

Вес: 660 г

Цена: 9 250 – 10 500 грн

[ + – ] Портативные электростанции от компании Xtorm

Зарядная станция на солнечных батареях Jackery Explorer 240EU

Это устройство может заряжаться от автоприкуривателя и от солнечной панели, что очень удобно, если дома резко отключили свет, а вам позарез нужно зарядить телефон или ноутбук. Емкость аккумулятора составляет 16 800 мАч, мощность — 400 Вт. Данная модель — начального уровня, поэтому стоит недорого. Explorer 240 оснащен встроенным контроллером заряда MPPT для максимальной эффективности зарядки. В дополнительно можно приобрести солнечную панель SolarSaga 100.

[ + – ] Станция для зарядки устройств Jackery Explorer 240 EU

Технические характеристики Jackery Explorer 240EU:

Разъемы: два USB-Ax, авторозетка 12 В, розетка типа Fх1

Параметры заряда: 12 В, 18 В, 11 А, 200 Вт

Пиковая мощность: 400 Вт

Емкость аккумулятора: 16 800 мАч

Габариты: 132х231х195 мм

LED-дисплей: есть

Цена: 19 980 – 29 990 грн

Портативная зарядная станция для квартиры EcoFlow RIVER (EFRIVER600-EU)

Устройство EcoFlow RIVER может послужить резервным источником питания в квартире. Небольшие габариты позволяют установить его где угодно: на письменном или кухонном столе, на подоконнике, на полке шкафа, на полу. Станция оборудована LED-дисплеем, отображающим информацию об уровне заряда, Li-Ion батареей внушительной емкости 57 600 мАч, разъемами USB, USB Type-C, розетками на 12 В и 230 В. Предусмотрена возможность заряжать генератор от солнечной панели, которая продается отдельно. Из дополнительного функционала отметим возможности UPS.

[ + – ] Портативные повербанки от EcoFlow: обзор

Технические характеристики EcoFlow RIVER:

Порты: USB — 3 шт., USB Type-C — 1 шт., авторозетка 12 В, розетка 230 В — 2 шт.

Quick Charge 3.0: есть

Емкость аккумулятора: 57 600 мАч

Габариты: 288х185х194 мм

Вес: 5000 г

Цена: 34 000 – 39 400 грн

Портативная зарядная станция для гаджетов Bluetti AC50S

Устройство от бренда Bluetti может зарядить несколько гаджетов, смартфоны, планшеты, ноутбуки и пр., достаточно быстро благодаря технологии Power Delivery 2.0. Одновременно вы можете подключить 6 девайсов, так как зарядка располагает 6-ю разъемами разных типов, в том числе и для ноутбука. Сам же аппарат заряжается как от солнечной батареи, так и от розетки и от автоприкуривателя. Во время тестирования Bluetti AC50S выдержала 1000 циклов зарядки/разрядки, сохранив при этом емкость до 80%. Инженеры также позаботились и о безопасности, установив системы защиты от перенапряжения и от короткого замыкания.

[ + – ] Портативная станция BLUETTI AC50S Фото: Bluetti

Технические характеристики Bluetti AC50S:

Порты: розетка 230В — 2 шт., USB — 4 шт., USB Type-C — 1 шт., авторозетка 12 В, DC 5521 — 2 шт.

Power Delivery 2.0: есть

Производительность: 500 Втч

Габариты: 260х196х191 мм

Вес: 6200 г

Цена: 31 990 – 39 990 грн

Компактная электростанция FlashFish UA550 550Wh

Ряды лучших моделей портативных зарядных станций пополнило устройство FlashFish UA550 550Wh. Как и предыдущие аппараты, его можно питать от солнечных панелей Gofort 18 В/100 Вт (продаются отдельно), что сэкономит электроэнергию и будет кстати при веерных отключениях. Повербанк располагает переключаемой системой частот. Gofort UA550 автоматически настраивает частоту в зависимости от региона. А усовершенствованная технология стабилизации напряжения обеспечивает безопасную зарядку устройств.

[ + – ] Обзор устройства FlashFish UA550 550Wh

Технические характеристики FlashFish UA550 550Wh:

Порты: USB — 3 шт., USB Type-C — 1 шт., розетка — 2 шт.

Quick Charge 3.0: есть

Мощность: 550 Втч

Емкость батареи: 148 800 мАч

Габариты: 192x218x192 мм

Вес: 6800 г

Цена: 33 299 грн

Бюджетная зарядная станция Xtorm Power Station XP300U

Благодаря высокой емкости в 281 Втч генератор может питать крупные устройства: ноутбуки, телевизоры и даже холодильники в течение нескольких часов. Power Station имеет 5 выходов различных типов: розетку переменного тока на 300 Вт, автомобильное зарядное устройство на 120 Вт, 1 вход/выход USB-C 60 Вт, 3 порта USB и 2 выхода 5,5 мм 60 Вт. Заряжается электростанция ​​через USB-C PD или через вход постоянного тока 6,5 мм, что подходит для подключения к солнечной панели.

[ + – ] Электростанция портативная: Xtorm Power Station XP300U 300W 281Wh Фото: Xtorm

Технические характеристики Xtorm Power Station XP300U:

Порты: розетка, USB — 3 шт., USB, Type-C, DC

Quick Charge 3.0: есть

Power Delivery 3: есть

Емкость батареи: 78 000 мАч

Габариты: 240x150x140 мм

Вес: 4470 г

Цена: 23 999 – 27 899 грн

Портативная зарядная станция украинского производства BanderaPower 125 BP125

Производителем данного зарядного устройства является компания "ПромАвтоматика Винница". Станция быстро напитает смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие смарт-устройства. Стоит она недорого при том, что емкость ее батареи составляет внушительные 125 000 мАч. Повербанк имеет тканевый чехол, который продается в комплекте и придает ему "милитаристский" вид. Отдельно можно купить солнечную панель BanderaSolar.

[ + – ] Зарядная станция BanderaPower 125 BP125

Технические характеристики BanderaPower 125 BP125:

Разъемы: microUSB — 2 шт., USB Type-C — 2 шт., Apple Lighting — 2 шт., USB — 4 шт., розетка 12 В — 2 шт.

Quick Charge 3.0: есть

Емкость аккумулятора: 125 000 мАч

Габариты: 355х281х163 мм

Вес: 4150 г

Цена: 19 498 грн

Недорогая зарядная станция Energizer PPS240W2

Генератор Energizer Powerstation предназначена для зарядки смартфонов, планшетов, небольших бытовых устройств вроде автомобильных холодильников, небольших вентиляторов, мини-соковыжималок, ТВ-панелей. Емкость аккумулятора, установленного для модели PPS240W2, составляет 72 000 мАч. Имеется также один выход переменного тока 150 Вт, один — 60 Вт, быстрая зарядка через USB, порт USB-A, два выхода постоянного тока. Благодаря USB-C мощностью 60 Вт и выходу Smart USB-A мощностью 18 Вт можно быстро заряжать новые модели iPhone, Samsung и других Android-фонов.

[ + – ] Обзор электростанции Energizer PPS240W2

Технические характеристики Energizer PPS240W2:

Разъемы: USB — 2 шт., USB Type-C — 1 шт.

Qualcomm Quick Charge 3.0: есть

Power Delivery 2.0: есть

Емкость батареи: 72 000 мАч

Габариты: 202x168x130 мм

Вес: 3500 г

Цена: 19 959 – 19 999 грн

Зарядная станция Netsodis NS500

Устройство поддерживает технологию быстрой зарядки Super-Q. Это означает, что аккумуляторы могут напитаться полностью всего за 2 часа. Аппарат также работает в паре с солнечной батареей, и также от автомобильного прикуривателя, и от адаптера. Станция оснащена специальной световой доской и может выполнять функции осветительного прибора.

[ + – ] Портативный генератор Netsodis NS500 Фото: Netsodis

Технические характеристики Netsodis NS500:

Порты: USB — 1 шт., USB Type-C — 2 шт., DC5525 — 1 шт., авторозетка — 1 шт., розетка 300 В — 1 шт.

Qualcomm Quick Charge 3.0: есть

Power Delivery 2.0: есть

Емкость аккумулятора: 10 286 мАч

Габариты 245x160x209 мм

Вес: 9500 г

Цена: 19 959 – 19 999 грн

Мини-электростанция с солнечной батареей EcoFlow RIVER mini Wireless

Мобильная и очень компактная электростанция может питать или заряжать до 5-ти устройств одновременно — будь то гаджеты с подключением к сети 230 В или смартфон с USB. Портативный телевизор, кемпинговый холодильник, утюг, плойка, фен и т.п. могут питаться благодаря этому генератору. Компактное устройство заряжается либо от бортовой сети вашего автомобиля, либо от сети 230 В, либо от солнечной батареи – всего за час, например, в течение часа. Б. от сети 230 В батарея заряжена на 80%.

[ + – ] Миниатюрная зарядная станция от EcoFlow Фото: EcoFlow

Технические характеристики EcoFlow RIVER mini Wireless:

Порты: USB — 2 шт.

Qualcomm Quick Charge 3.0: есть

Емкость аккумулятора:

Габариты: 200х110х125 мм

Вес: 2850 г

Где купить зарядную станцию для дома

Подобного рода устройства продаются на маркетплейсах, в строительных магазинах, магазинах электроники. Бывшие в употреблении зарядные станции вы можете приобрести на онлайн-барахолках вроде OLX.ua. Чтобы быстро найти желаемую модель по доступной цене, можно обратиться к ресурсам, где анализируется стоимость гаджетов и указывается их наличие.

Список магазинов:

rozetka.com.ua

prom.ua

vencon.ua

icases.ua

energosave.in.ua

norfin.com.ua

storgom.ua

epicentrk.ua

ecoflowukraine.com

elitebike.ua

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