Повербанк своими руками: как создать устройство для зарядки из старых аккумуляторов

Дешевое, но мощное, портативное зарядное устройство для ваших гаджетов пригодится во время веерных отключений. Фокус делится инструкцией по его созданию.

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Веерные отключения электроэнергии в Украине лишают граждан света и возможности заряжать необходимые электроприборы на многие часы. Если вы не можете себе позволить приобрести мощные павербанки, или не считаете нужным на них тратиться, тогда Фокус расскажет, как создать бюджетный литий-ионный аккумулятор.

Павербанк из аккумуляторов из-под одноразовых электронных сигарет

Самый дешевый павербанк можно сделать на основе аккумуляторов, извлеченных из так называемых эльф баров, или одноразовых электронных сигарет. Еще понадобится специальная плата с разъемами для двух гаджетов и одним разъемом для самого power bank (она должна иметь кнопку включения/выключения, дисплей, может также включать светодиод, который позволит использовать устройство в качестве фонарика). Плату можно купить в любом магазине электроники или на маркетплейсе в Интернете, задав поисковый запрос "плата для повербанка модуль Украина (или название вашего города) купить". Обойдется она в 100 — 165 грн.

Стоит учесть, что емкость аккумуляторов от электронных сигарет составляет 850 м-Ач. В зависимости от того, насколько мощная зарядка вам нужна, вы можете варьировать количество используемых для ее создания аккумуляторов. К примеру, если их будет 10, то емкость устройства составит 8500 м-Ач, и т.д. При скреплении батарей между собой, учитывайте, каким будет корпус будущего гаджета, ведь аккумуляторы можно расположить в линию, выложить в форме куба или пирамиды. Расположены они должны быть так, как показано на схеме — "плюс" к "плюсу":

[ + – ] Схема соединения аккумуляторов для павербанка

Скрепить батареи можно при помощи изоленты, скотча, или посадив их на термоклей. Автор видеоинструкции, которую мы приведем ниже, использовал именно термоклей. С его помощью он зафиксировал 28 батарей, чтобы получить повербанк емкостью максимум 23 800 м-Ач.

Далее медные провода, очищенные от изоляции, нужно быстро припаять, соединив все "плюсы" и все "минусы". Прокладывать провода можно, как угодно — в линию, зигзагом и пр. Единственное, будьте предельно аккуратны при пайке, так как литий-ионные аккумуляторы могут перегреться и задымиться. Если вы паяете редко, или вообще никогда этого не делали, лучше обратитесь за помощью к более опытному человеку.

[ + – ] Повербанк из б/у аккумуляторов: видеоинструкция по сборке

Далее со стороны "плюса" и "минуса" надо к медным проводам припаять разноцветные с разноцветной изоляцией и обязательно запомните, какой цвет "минус", а какой "плюс". Удобно если это будут черный и красный соответственно. После этого нужно обмотать весь блок изолентой.

Следующий шаг: пайка проводов к плате. Черный припаиваем к месту на плате с обозначением "BAT -", а красный к "BAT +" (на маленьких платах обозначения такие: "B+" и "B-"). Чтобы убедиться в работоспособности гаджета, включите кнопку на плате (она расположена слева сбоку). На экране должно появиться значение в процентах, указывающее на степень заряженности power bank. Плату можно также посадить на термоклей, чтобы прикрепить к устройству.

Данная конструкция не предполагает наличие корпуса.

Повербанк с самодельным корпусом

Если вы хотите, чтобы пауэрбанк был заключен в корпус, его нужно приобрести отдельно, например, на Aliexpress. В таком случае обращайте внимание на габариты, ведь аккумуляторы тоже бывают разных размеров, наличие окошек для экрана, кнопки, разъемов. Зачастую дешевые корпуса всех этих отверстий не имеют, и тогда их придется проделывать их самому при помощи, к примеру, разогретого канцелярского ножа и точных замеров.

Можно сделать корпус из жестяной банки из-под какого-либо напитка. Тогда, кроме канцелярского ножа (без разогрева), вам понадобится дрель, наждачная бумага, термоклей. Не открывайте банку сверху, чтобы вылить напиток! Верхняя ее часть должна быть нетронутой. Лучше сделайте прорезь сбоку на банке (лучше над ванной), и дайте жидкости максимально вытечь. Потом просверлите отверстие в дне, чтобы напиток окончательно вылился. Затем от дырочки сделайте надрез ножом, чтобы вырезать дно полностью. Края зачистите наждачкой. Через это отверстие вам нужно будет вставить аккумуляторы, а плату нужно будет вставить через стенку банки, прорезав продолговатое отверстие по длине и высоте платы и приклеив ее термоклеем.

[ + – ] Павербанк в корпусе банки из-под колы

Если вы делаете корпус сами, то лучше использовать плату без экрана, чтобы не возиться с многочисленными прорезями. Достаточно будет посадить "внутренности" повербанка на термоклей и аккуратно прорезать отверстия для разъемов. Необходимо будет из другой банки вырезать дно (без дырки по центру), отшлифовать края и приклеить, закрыв им отверстие через которое мы размещали аккумуляторы. из той же запасной банки можно вырезать "накладку", проделав отверстия для трех разъемов. Этой накладкой можно зарыть длинное некрасивое отверстие на стенке банки, через которое вы вставляли плату.

Повербанк без метода пайки

Вы также можете отказаться от пайки, использовав никелевую ленту и магниты. Вам понадобится два куска ленты и в два раза больше магнитов, чем аккумуляторов, потому что никелевые ленты нужно будет крепить к обоим полюсам батарей. К лентам предварительно нужно будет припаять два кусочка проводов с изоляцией — красный к той ленте, которая скрепляет "минусы", черный — к ленте, скрепляющей "плюсы". Для большей надежности никелевые ленты сверху нужно зафиксировать изолентой.

[ + – ] Никелевая лента, прикрепленная к аккумуляторам магнитами

На следующем фото вы можете увидеть батареи, скрепленные никелевыми лентами с припаянными проводами — черным и красным.

[ + – ] Красный провод подсоединен к "плюсовой" никелевой ленте, черный - к "минусовой"

Далее, как в инструкции выше, разноцветные провода нужно припаять к плате в нужных местах, обозначенных "BAT -" и "BAT +".

После всех манипуляций подключите любой гаджет к вашему павербанку, чтобы проверить его работу. На дисплее (если таковой имеется) отобразиться информация о том, что устройства контактируют. Вы увидите обозначение 1 А (ампер), или 2 А. После протестируйте, как заряжается непосредственно пауэрбанк. USB-провод подключите к маленькому разъему посередине, подсоедините к вилке и вставьте ее в розетку. На экране появится обозначение "in", т.е. аккумуляторы заряжаются. Отметим, что батареи из-под электронных сигарет заряжаются довольно долго, но и долго держат заряд, так что тут больше плюсов, чем минусов.

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