Повербанк своїми руками: як створити пристрій для заряджання зі старих акумуляторів

Дешевий, але потужний, портативний зарядний пристрій для ваших гаджетів стане в пригоді під час віялових відключень. Фокус ділиться інструкцією про його створення.

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Віялові відключення електроенергії в Україні позбавляють громадян світла та можливості заряджати необхідні електроприлади на багато годин. Якщо ви не можете собі дозволити придбати потужні повербанки, або не вважаєте за потрібне на них витрачатися, тоді Фокус розповість, як створити бюджетний літій-іонний акумулятор.

Повербанк з акумуляторів з-під одноразових електронних сигарет

Найдешевший повербанк можна зробити на основі акумуляторів, витягнутих з так званих ельф-барів, або одноразових електронних сигарет. Ще знадобиться спеціальна плата з роз'ємами для двох гаджетів і одним роз'ємом для самого power bank (вона повинна мати кнопку увімкнення/вимкнення, дисплей, може також включати світлодіод, який дозволить використовувати пристрій як ліхтарик). Плату можна купити в будь-якому магазині електроніки або на маркетплейсі в інтернеті, задавши пошуковий запит "плата для повербанку модуль Україна (або назва вашого міста) купити". Обійдеться вона у 100 – 165 грн.

Варто зважити, що місткість акумуляторів від електронних сигарет становить 850 м-Ач. Залежно від того, наскільки потужна зарядка вам потрібна, ви можете варіювати кількість акумуляторів, що використовуються для її створення. Наприклад, якщо їх буде 10, місткість пристрою складе 8500 м-Ач, і т.д. Скріплюючи батареї між собою, враховуйте, яким буде корпус майбутнього гаджета, адже акумулятори можна розташувати в лінію, викласти у формі куба або піраміди. Розташовані вони мають бути так, як показано на схемі — "плюс" до "плюса":

[ + – ] Схема з'єднання акумуляторів для павербанку

Скріпити батареї можна за допомогою ізоленти, скотчу або посадивши їх на термоклей. Автор відеоінструкції, яку ми наведемо нижче, використав саме термоклей. З його допомогою він зафіксував 28 батарей, щоб отримати повербанк місткістю максимум 23800 м-Ач.

Далі мідні дроти, очищені від ізоляції, потрібно швидко припаяти, з'єднавши всі плюси і всі мінуси. Прокладати дроти можна, як завгодно — в лінію, зигзагом та ін. Єдине, будьте надзвичайно акуратні, коли спаюєте, адже літій-іонні акумулятори можуть перегрітися і задиміти. Якщо ви паяєте рідко, або взагалі ніколи цього не робили, краще зверніться за допомогою до досвідченішої людини.

[ + – ] Повербанк із б/в акумуляторів: відеоінструкція зі збирання

Далі з боку "плюса" та "мінусу" треба до мідних дротів припаяти різнокольорові з різнобарвною ізоляцією і обов'язково запам'ятайте, який колір "мінус", а який "плюс". Зручно, якщо це будуть чорний і червоний відповідно. Після цього необхідно обмотати весь блок ізолентою.

Наступний крок: паяння дротів до плати. Чорний припаюємо до місця на платі з позначенням "BAT-", а червоний до "BAT+" (на маленьких платах позначення такі: "B+" та "B-"). Щоб переконатися у працездатності гаджета, увімкніть кнопку на платі (вона розташована зліва збоку). На екрані має з'явитися значення у відсотках, що вказує на ступінь заряду Power Bank. Плату можна посадити на термоклей, щоб прикріпити до пристрою.

Дана конструкція передбачає наявність корпусу.

Повербанк із саморобним корпусом

Якщо ви хочете, щоб повербанк був поміщений у корпус, його потрібно придбати окремо, наприклад, на Aliexpress. У такому випадку звертайте увагу на габарити, адже акумулятори також бувають різних розмірів, наявність віконця для екрана, кнопки, роз'ємів. Найчастіше дешеві корпуси всіх цих отворів не мають, і тоді їх доведеться робити їх самому за допомогою, наприклад, розігрітого канцелярського ножа та точних вимірів.

Можна зробити корпус з бляшанки з-під будь-якого напою. Тоді, окрім канцелярського ножа (без розігріву), вам знадобиться дриль, наждачний папір, термоклей. Не відкривайте банку зверху, щоб вилити напій! Верхня її частина має бути недоторканою. Краще зробіть проріз збоку на банці (краще над ванною), і дайте рідини максимально витекти. Потім просвердліть отвір у дні, щоб напій остаточно вилився. Потім від дірочки зробіть надріз ножем, щоб повністю вирізати дно. Краї зачистіть наждачкою. Через цей отвір вам потрібно буде вставити акумулятори, а плату потрібно буде вставити через стінку банки, прорізавши довгастий отвір по довжині та висоті плати та приклеївши її термоклеєм.

[ + – ] Повербанк у корпусі банки з-під коли

Якщо ви робите корпус самі, краще використовувати плату без екрана, щоб не возитися з численними прорізами. Достатньо посадити "начинки" повербанка на термоклей і акуратно прорізати отвори для роз'ємів. Необхідно буде з іншої банки вирізати дно (без дірки по центру), відшліфувати краї та приклеїти, закривши їм отвір, через який ми розміщували акумулятори. З тієї ж запасної банки можна вирізати "накладку", зробивши отвори для трьох роз'ємів. Цією накладкою можна закопати довгий некрасивий отвір на стінці банки, через який ви вставляли плату.

Повербанк без методу паяння

Ви також можете відмовитися від паяння, використовуючи нікелеву стрічку та магніти. Вам знадобиться два шматки стрічки та вдвічі більше магнітів, ніж акумуляторів, тому що нікелеві стрічки потрібно буде кріпити до обох полюсів батарей. До стрічок попередньо потрібно буде припаяти два шматочки дротів з ізоляцією — червоний до тієї стрічки, яка скріплює "мінуси", чорний — до стрічки, що скріплює "плюси". Для більшої надійності нікелеві стрічки зверху необхідно зафіксувати ізолентою.

[ + – ] Нікелева стрічка, прикріплена до акумуляторів магнітами

На наступному фото ви можете побачити батареї, що скріплені нікелевими стрічками з припаяними проводами — чорним і червоним.

[ + – ] Червоний провід приєднаний до "плюсової" нікелевої стрічки, чорний — до "мінусової"

Далі, як в інструкції вище, різнокольорові дроти потрібно припаяти до плати у потрібних місцях, позначених "BAT-" та "BAT+".

Після всіх маніпуляцій під'єднайте будь-який гаджет до повербанка, щоб перевірити його роботу. На дисплеї (якщо є) відображається інформація про те, що пристрої контактують. Ви побачите позначення 1 А (ампер), або 2 А. Після цього протестуйте, як заряджається безпосередньо повербанк. Підключіть USB-провід до маленького роз'єму посередині, під'єднайте до вилки та вставте її в розетку. На екрані з'явиться позначка "in", тобто. акумулятори заряджаються. Зазначимо, що батареї з-під електронних сигарет заряджаються досить довго, але й довго тримають заряд, тому тут більше плюсів, ніж мінусів.

Раніше Фокус писав про те, як можна самому зробити аварійне автономне освітлення для свого будинку із простих батарейок та світлодіодів.