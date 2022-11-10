Портативні зарядні станції: 10 бюджетних моделей до 30 тис. грн

Компактні, що працюють від сонячних батарей, оснащені освітлювальними панелями та недорогі. Моделі електростанцій з такими характеристиками — в огляді Фокусу.

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Портативні зарядні станції допоможуть українцям тримати всю необхідну електроніку зарядженою і навіть забезпечать аварійне освітлення, якщо під час віялових відключень електроенергії світло надовго відключать. Фокус зібрав у цьому матеріалі інформацію про недорогі повербанки — до 35 тис. грн, які, крім іншого, можна заряджати від сонячних панелей, тим самим зробивши свою домашню енергосистему повністю автономною.

Що таке портативна зарядна станція

Перш ніж розповісти, як працює портативна зарядна станція, роз'яснимо, навіщо вона потрібна. Портативна зарядна електростанція здатна живити пристрої, коли немає електрики. По суті це дуже потужний повербанк, до якого ви можете під'єднати відразу кілька гаджетів (два і більше).

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Станції, як ви вже здогадалися, треба також заряджати. Їхні літій-іонні акумулятори накопичують енергію, а потім віддають її іншим гаджетам при підключенні. Є пристрої, які живляться від електромережі, є такі, що живляться завдяки сонячній енергії. В останньому випадку до комплекту поставки входять компактні сонячні батареї, конструкція яких дозволяє встановити їх навіть на балконі, якщо ви живете у великому місті, у багатоповерхівці.

У виборі зарядної станції для будинку найважливішим параметром є потужність акумулятора — чим вона більша, тим краще. Однак варто не забувати і про те, що чим потужніша батарея, тим вище енергоспоживання. І все ж за віялових відключень електрики для міських жителів, які не мають можливості користуватися генераторами, портативні зарядні станції — відмінний вибір.

У нашому матеріалі ми розглянемо кілька бюджетних моделей, що продаються на українському ринку. Інформацію про ціни ми взяли із сайту hotline.ua.

Зарядна станція для телефонів Xtorm Xtreme Power Black (XP070)

Перше місце у нашому топі займає бюджетна станція, здатна живити смартфони, планшети, бездротові навушники, смартгодинник, фітнес-браслети та інші гаджети. Пристрій дуже компактний, тому легко поміститься в сумку або рюкзак. Воно оснащене технологією швидкої зарядки, місткість акумулятора становить 19 200 мАг. Бездротову зарядку станція не підтримує.

[ + – ] Портативний генератор для гаджетів Xtorm Xtreme Power Black

Характеристики Xtorm Xtreme Power Black:

Порти: USBx1, USB Type-C x1, розетка

Quick Charge 3.0: є

Power Delivery 3: є

Місткість акумулятора: 19 200 мАг

Габарити: 180x71x54 мм

Вага: 660 г

Ціна: 9 250 – 10 500 грн

[ + – ] Неймовірна ціна на портативні електростанції від компанії Xtorm

Зарядна станція на сонячних батареях Jackery Explorer 240EU

Цей пристрій може заряджатися від автоприкурювача та від сонячної панелі, що дуже зручно, якщо вдома різко відключили світло, а вам вкрай потрібно зарядити телефон або ноутбук. Місткість акумулятора становить 16 800 мАг, потужність — 400 Вт. Ця модель — початкового рівня, тому коштує недорого. Explorer 240 оснащений вбудованим контролером заряду MPPT для максимальної ефективності заряджання. Додатково можна придбати сонячну панель SolarSaga 100.

[ + – ] Станція для заряджання пристроїв Jackery Explorer 240 EU

Технічні характеристики Jackery Explorer 240EU:

Роз'єми: два USB-Ax, авторозетка 12 В, розетка типу Fх1

Параметри заряду: 12 В, 18 В, 11 А, 200 Вт

Пікова потужність: 400 Вт

Місткість акумулятора: 16 800 мАг

Габарити: 132х231х195 мм

LED-дисплей: є

Ціна: 19 980 – 29 990 грн

Портативна зарядна станція для квартири EcoFlow RIVER (EFRIVER600-EU)

Пристрій EcoFlow RIVER може бути резервним джерелом живлення в квартирі. Невеликі габарити дозволяють встановити його будь-де: на письмовому або кухонному столі, на підвіконні, на полиці шафи, на підлозі. Станція обладнана LED-дисплеєм, що показує інформацію про рівень заряду, Li-Ion батареєю великої місткості 57600 мАг, роз'ємами USB, USB Type-C, розетками на 12 В і 230 В. Передбачена можливість заряджати генератор від сонячної панелі, яка продається окремо. З додаткового функціонала зазначимо можливості UPS.

[ + – ] Портативні повербанки від EcoFlow: огляд

Технічні характеристики EcoFlow RIVER:

Порти: USB – 3 шт., USB Type-C – 1 шт., авторозетка 12 В, розетка 230 В – 2 шт.

Quick Charge 3.0: є

Місткість акумулятора: 57 600 мАг

Габарити: 288х185х194 мм

Вага: 5000 г

Ціна: 34 000 – 39 400 грн

Портативна зарядна станція для гаджетів Bluetti AC50S

Пристрій від бренду Bluetti може зарядити кілька гаджетів, смартфони, планшети, ноутбуки тощо, досить швидко завдяки технології Power Delivery 2.0. Одночасно ви можете під'єднати 6 девайсів, бо зарядка має 6 роз'ємів різних типів, зокрема і для ноутбука. Сам апарат заряджається як від сонячної батареї, так і від розетки і від автоприкурювача. Під час тестування Bluetti AC50S витримала 1000 циклів заряджання/розрядження, зберігши при цьому місткість до 80%. Інженери також подбали і про безпеку, встановивши системи захисту від перенапруги та від короткого замикання.

[ + – ] Портативна станція BLUETTI AC50S Фото: Bluetti

Технічні характеристики Bluetti AC50S:

Порти: розетка 230В – 2 шт., USB – 4 шт., USB Type-C – 1 шт., авторозетка 12 В, DC 5521 – 2 шт.

Power Delivery 2.0: є

Продуктивність: 500 Втгод

Габарити: 260х196х191 мм

Вага: 6200 г

Ціна: 31 990 – 39 990 грн

Компактна електростанція FlashFish UA550 550Wh

Ряди найкращих моделей портативних зарядних станцій поповнило пристрій FlashFish UA550 550Wh. Як і попередні апарати, його можна живити від сонячних панелей Gofort 18 В/100 Вт (продаються окремо), що заощадить електроенергію і буде доречним при віялових відключеннях. Повербанк може перемикатися у системі частот. Gofort UA550 автоматично налаштовує частоту залежно від регіону. А вдосконалена технологія стабілізації напруги забезпечує безпечне заряджання пристроїв.

[ + – ] Огляд пристрою FlashFish UA550 550Wh

Технічні характеристики FlashFish UA550 550Wh:

Порти: USB — 3 шт., USB Type-C — 1 шт., Розетка — 2 шт.

Quick Charge 3.0: є

Потужність: 550 Втгод

Місткість батареї: 148 800 мАг

Габарити: 192x218x192 мм

Вага: 6800 г

Ціна: 33 299 грн

Бюджетна зарядна станція Xtorm Power Station XP300U

Завдяки високій місткості 281 Втгод генератор може живити великі пристрої: ноутбуки, телевізори і навіть холодильники протягом декількох годин. Power Station має 5 виходів різних типів: розетку змінного струму на 300 Вт, автомобільний зарядний пристрій на 120 Вт, 1 вхід/вихід USB-C 60 Вт, 3 порти USB та 2 виходи 5,5 мм 60 Вт. Заряджається електростанція через USB-C PD або через вхід постійного струму 6,5 мм, що підходить для підключення до сонячної панелі.

[ + – ] Електростанція портативна: Xtorm Power Station XP300U 300W 281Wh Фото: Xtorm

Технічні характеристики Xtorm Power Station XP300U:

Порти: розетка, USB — 3 шт., USB, Type-C, DC

Quick Charge 3.0: є

Power Delivery 3: є

Місткість батареї: 78 000 мАг

Габарити: 240x150x140 мм

Вага: 4470 г

Ціна: 23 999 – 27 899 грн

Портативна зарядна станція українського виробництва BanderaPower 125 BP125

Виробником даного зарядного пристрою є компанія "Промавтоматика Вінниця". Станція швидко заряджає смартфони, планшети, ноутбуки та інші смартпристрої. Коштує вона дешево при тому, що місткість її батареї становить значні 125 000 мАг. Повербанк має тканинний чохол, який продається в комплекті та надає йому "мілітаристського" вигляду. Окремо можна придбати сонячну панель BanderaSolar.

[ + – ] Зарядна станція BanderaPower 125 BP125

Технічні характеристики BanderaPower 125 BP125:

Рознімання: microUSB — 2 шт., USB Type-C — 2 шт., Apple Lighting — 2 шт., USB — 4 шт., Розетка 12 В — 2 шт.

Quick Charge 3.0: є

Місткість акумулятора: 125 000 мАг

Габарити: 355х281х163 мм

Вага: 4150 г

Ціна: 19 498 грн

Недорога зарядна станція Energizer PPS240W2

Генератор Energizer Powerstation призначений для зарядки смартфонів, планшетів, невеликих побутових пристроїв на кшталт автомобільних холодильників, невеликих вентиляторів, мінісоковитискачів, ТВ-панелей. Місткість акумулятора, встановленого для моделі PPS240W2, становить 72 000 мАг. Є також один вихід змінного струму 150 Вт, один — 60 Вт, швидке заряджання через USB, порт USB-A, два виходи постійного струму. Завдяки USB-C потужністю 60 Вт та виходу Smart USB-A потужністю 18 Вт можна швидко заряджати нові моделі iPhone, Samsung та інших Android-фонів.

[ + – ] Огляд електростанції Energizer PPS240W2

Технічні характеристики Energizer PPS240W2:

Роз'єми: USB — 2 шт., USB Type-C — 1 шт.

Qualcomm Quick Charge 3.0: є

Power Delivery 2.0: є

Місткість батареї: 72 000 мАг

Габарити: 202x168x130 мм

Вага: 3500 г

Ціна: 19 959 – 19 999 грн

Зарядна станція Netsodis NS500

Пристрій підтримує технологію швидкого заряджання Super-Q. Це означає, що акумулятори можуть зарядитися повністю за 2 години. Апарат також працює в парі з сонячною батареєю, також від автомобільного прикурювача, і від адаптера. Станція оснащена спеціальною світловою дошкою та може виконувати функції освітлювального приладу.

[ + – ] Портативний генератор Netsodis NS500 Фото: Netsodis

Технічні характеристики Netsodis NS500:

Порти: USB — 1 шт., USB Type-C — 2 шт., DC5525 — 1 шт., Авторозетка — 1 шт., Розетка 300 В — 1 шт.

Qualcomm Quick Charge 3.0: є

Power Delivery 2.0: є

Місткість акумулятора: 10 286 мАг

Габарити 245x160x209 мм

Вага: 9500 г

Ціна: 19 959 – 19 999 грн

Мініелектростанція із сонячною батареєю EcoFlow RIVER mini Wireless

Мобільна і дуже компактна електростанція може живити або заряджати до 5 пристроїв одночасно — будь то гаджети з підключенням до мережі 230 В або смартфон з USB. Портативний телевізор, кемпінговий холодильник, праска, плойка, фен тощо можуть заряджатися завдяки цьому генератору. Компактний пристрій заряджається або від бортової мережі вашого автомобіля, від мережі 230 В, або від сонячної батареї — всього за годину, наприклад, протягом години від мережі 230 В батарею заряджено на 80%.

[ + – ] Мініатюрна зарядна станція EcoFlow Фото: EcoFlow

Технічні характеристики EcoFlow RIVER mini Wireless:

Порти: USB — 2 шт.

Qualcomm Quick Charge 3.0: є

Місткість акумулятора:

Габарити: 200х110х125 мм

Вага: 2850 г

Де придбати зарядну станцію для дому

Такі пристрої продаються на маркетплейсах, в будівельних магазинах, магазинах електроніки. Зарядні станції, які були у вживанні, ви можете придбати на онлайн-барахолках на кшталт OLX.ua. Щоб швидко знайти бажану модель за доступною ціною можна звернутися до ресурсів, де аналізується вартість гаджетів і вказується їх наявність.

Список магазинів:

rozetka.com.ua

prom.ua

vencon.ua

icases.ua

energosave.in.ua

norfin.com.ua

storgom.ua

epicentrk.ua

ecoflowukraine.com

elitebike.ua

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