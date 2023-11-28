СБУ затримала коректувальницю десятків Shahed по Одесі (фото)

За даними слідства, затримана була учасницею агентурної мережі РФ, перед якою стояла задача передавати координати для ударів окупантів і коригувати нові атаки.

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Служба безпеки України затримала мешканку Одеси, яка скоригувала десятки "Шахедів" по місту. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як повідомили в джерелі, фігурантка передала агресору десятки геолокацій, де, на її переконання, нібито базувалися підрозділи ЗСУ.

Важливо зазначити, що в серпні цього року СБУ викрила та повідомила про підозру двом іншим учасникам цієї агентурної мережі. Серед них — агент з оперативним псевдонімом "Diezel" та його дружина, яка була "зв'язковою" російської ГРУ і наразі переховується від правосуддя в Санкт-Петербурзі.

Наразі затримано третю фігурантку. За її координатами окупанти завдавали прицільних повітряних ударів, насамперед із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед".

На фюзеляжах ворожих БПЛА загарбники робили написи "від імені" прокремлівського Телеграм-каналу, який військова розвідка Росії використовує для вербування та співпраці з агентами.

"Вона через анонімний чат у популярному месенджері підтримувала комунікацію з координатором агентурної мережі — кадровим співробітником 3-го оперативного відділу 316-го розвідцентру російської ГРУ Григорієм Івановим. Після ворожих ударів по Одесі фігурантка звітувала своєму "куратору" про наслідки "прильотів", — ідеться в повідомленні.

Також у СБУ зазначили, що вона проводила дорозвідку поблизу інфраструктурних об'єктів обласного центру, які викликали зацікавленість у військовій розвідці країни-агресора.

Фігурантка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення.

СБУ затримала корегувальницю десятків "Шахедів" по Одесі СБУ затримала корегувальницю десятків "Шахедів" по Одесі СБУ затримала корегувальницю десятків "Шахедів" по Одесі

Нагадаємо, Служба безпеки України розслідує понад 8 тис. справ щодо колабораціоністів. Фігурантами у справах проходять понад 2,9 тис. осіб. За свою діяльність 330 осіб уже отримали вироки суду.

Також на початку листопада у службі безпеки повідомили, що викрили імена 26 осіб, які катували людей на Херсонщині. Серед них 25 жителів області, які добровільно почали працювати з ворогом. Наймолодшому з підозрюваних лише 21 рік.