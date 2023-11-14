СБУ затримала колаборантку, яка допомагала окупантам проводити вибори на Запоріжжі

За інформацією слідства, за свою роботу жінка отримала від окупантів 5 тис. доларів. Щоб приховати кошти вона поїхала у Вінницьку область до родичів, де була затримана.

Related video

Українська служба безпеки викрила жінку, яка допомагала на тимчасово окупованій території Запоріжжя проводити місцеві вибори. Про це повідомляють у Службі безпеки України.

За інформацією слідства, жінка закликала місцевих мешканців голосувати за визначеного кандидата. Для цього вона разом з озброєними російськими військовими обходила домівки мешканців. Якщо люди відмовлялися голосувати, їм погрожували зброєю.

У Офісі Генпрокурора зазначають, що раніше жінка обіймала посаду завгоспа у навчальному закладі та після захоплення почала підтримувати окупацію. Співпрацювати з ворогом вона почала у червні цього року. Вона допомагала в організації обрання "Депутатів законодавчих зборів Запорізької області першого скликання".

Невдовзі вона стала секретарем виборчої комісії та допомагала у проведенні виборів у вересні цього року. Повідомляється, що жінка самостійно підраховувала голоси та оголосила переможця. За свою роботу жінка взяла 5 тис. доларів

Також зазначається, що перед цим вона поїхала у Росію та пройшла навчання з організації діяльності виборчої комісії, де отримала відповідний сертифікат.

Фото: СБУ

Затримали підозрювану у Вінницькій області, куди вона приїхала до родичів, аби приховати отримані від окупантів гроші. Їй оголосили підозру у колабораційній діяльності та доставили у Запоріжжя, де вона перебуває під вартою. За скоєне жінці загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, Служба безпеки України розслідує понад 8 тис. справ стосовно колаборантів. Фігурантами у справах проходять понад 2,9 тис. осіб. За свою діяльність 330 осіб вже отримали вироки суду.

Також на початку листопада у службі безпеки повідомили, що викрили імена 26 осіб, які катували людей на Херсонщині. Серед них 25 мешканців області, які добровільно почали працювати з ворогом. Наймолодшому з підозрюваних лише 21 рік.