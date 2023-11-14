СБУ задержала коллаборантку, которая помогала оккупантам проводить выборы на Запорожье

По информации следствия, за свою работу женщина получила от оккупантов 5 тыс. долларов. Чтобы скрыть средства она поехала в Винницкую область к родственникам, где была задержана.

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Украинская служба безопасности разоблачила женщину, которая помогала на временно оккупированной территории Запорожья проводить местные выборы. Об этом сообщают в Службе безопасности Украины.

По информации следствия, женщина призвала местных жителей голосовать за определенного кандидата. Для этого она вместе с вооруженными российскими военными обходила дома жителей. Если люди отказывались голосовать, им угрожали оружием.

В Офисе Генпрокурора отмечают, что ранее женщина занимала должность завхоза в учебном заведении и после захвата начала поддерживать оккупацию. Сотрудничать с врагом она начала в июне этого года. Она помогала в организации избрания "Депутатов законодательного собрания Запорожской области первого созыва".

Вскоре она стала секретарем избирательной комиссии и помогала в проведении выборов в сентябре этого года. Сообщается, что женщина самостоятельно подсчитывала голоса и объявила победителя. За свою работу женщина взяла 5 тыс. долларов

Также отмечается, что перед этим она поехала в Россию и прошла обучение по организации деятельности избирательной комиссии, где получила соответствующий сертификат.

Фото: СБУ

Задержали подозреваемую в Винницкой области, куда она приехала к родственникам, чтобы скрыть полученные от оккупантов деньги. Ей объявили подозрение в коллаборационистской деятельности и доставили в Запорожье, где она находится под стражей. За содеянное женщине грозит до 10 лет заключения.

Напомним, Служба безопасности Украины расследует более 8 тыс. дел в отношении коллаборационистов. Фигурантами по делам проходят более 2,9 тыс. человек. За свою деятельность 330 человек уже получили приговоры суда.

Также в начале ноября в службе безопасности сообщили, что разоблачили имена 26 человек, которые пытали людей на Херсонщине. Среди них 25 жителей области, которые добровольно начали работать с врагом. Самому молодому из подозреваемых всего 21 год.