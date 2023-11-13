СБУ розслідує понад 8 тисяч проваджень щодо колаборантів, – ЗМІ

Один із нещодавно оголошених вироків стосувався поплічника російських окупантів Володимира Сальдо, який нині керує захопленими територіями Херсонщини.

Related video

Слідчі Служби безпеки України розслідують понад 8 тисяч кримінальних проваджень щодо зрадництва та пособництва Росії. Про це повідомляє NV з посиланням на відомство.

Понад 7 тисяч кримінальних проваджень розпочато за статтею Кримінального кодексу 111−1. Вона передбачає відповідальність за співпрацю з країною-агресором та колабораційну діяльність.

Важливо

"Залягла на дно" на Київщині: викрили жінку, яка співпрацювала з РФ в Херсонській області (фото)

Майже 2900 осіб проходять фігурантами у цих провадженнях. До судових інстанцій, як інформує видання, скеровано понад 2 тисячі проваджень щодо майже 2100 осіб. Стосовно 330 колаборантам суди вже винесли вироки.

"Один з останніх — 15 років тюрми гауляйтеру Херсонщини Володимиру Сальдо, який очолює місцеву окупаційну владу", – йдеться у публікації.

СБУ розслідувала майже 1 тисячу кримінальних проваджень за статтею 111−2, яка передбачає відповідальність за пособництво державі-агресору. Вона стосується понад 300 осіб. До судових інстанцій загалом вже скеровано майже 200 проваджень.

Колаборанти в Україні – вирок Сальдо

Малиновський районний суд Одеси 8 листопада оголосив вирок Володимиру Сальдо, "виконувачу обов'язків губернатора Херсонської області". Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У суді наголосили, що судовий розгляд відбувся за відсутності обвинуваченого. Його звинувачували у державній зраді, колабораційній діяльності, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників.

Нагадаємо, 9 листопада у ГУР пояснили важливість ліквідації колаборанта Михайла Філіпоненка. Спецоперація була проведена українською спецслужбою спільно з рухом опору.