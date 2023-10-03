"Залягла на дно" на Київщині: викрили жінку, яка співпрацювала з РФ в Херсонській області (фото)

Очолюючи "санепідемстанцію" в окупованому Бериславі колаборантка змушувала своїх підлеглих вступати до лав ворожої псевдоустанови. Їм вона обіцяла російські "зарплати" і лояльне ставлення з боку загарбників.

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Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) викрила ще одну чиновницю, яка добровільно пішла на співпрацю з РФ на період тимчасової окупації правобережної частини Херсонської області. Про це повідомляє СБУ.

За даними правоохоронців, фігуранткою виявилась колишня завідувачка одного з місцевих відділів ДУ "Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб".

"Після захоплення регіону вона однією з перших підтримала російських загарбників і запропонувала їм свою допомогу в поширенні кремлівського режиму на захопленій території", – йдеться у повідомленні.

СБУ викрила колаборантку, яка працювала на РФ в окупованій Херсонщині

За це у червні 2022 року її призначили очільницею "санепідемстанції" в окупованому на той час Бериславі.

На цій "посаді" вона змушувала своїх колишніх підлеглих вступати до лав ворожої псевдоустанови. У фейковому медзакладі вона обіцяла російські "зарплати" і лояльне ставлення з боку загарбників.

"У разі незгоди – колаборантка погрожувала "заявляти" до каральних органів РФ як про учасників руху опору", – додають у повідомленні.

Після звільнення регіону зловмисниця втекла до одного із селищ Білоцерківського району на Київщині, де намагалась "залягти на дно", щоб уникнути правосуддя.

Однак, контррозвідники СБУ все одно встановили її місцезнаходження.

При обшуках у помешканні фігурантки виявлено комп’ютерну техніку і документацію, які підтверджують її співпрацю з окупантами.

СБУ викрила колаборантку, яка працювала на РФ в окупованій Херсонщині СБУ викрила колаборантку, яка працювала на РФ в окупованій Херсонщині

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

"Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми", – зазначають правоохоронці.

Комплексні заходи з викриття колаборантки проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 жовтня, у Миколаївській області Служба безпеки України затримала 13 російських інформаторів.